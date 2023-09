¿Sabes en qué pueblo de Huelva actuó el emblemático dúo Martes y Trece hace 34 años?

En estos 40 años el periódico Huelva Información ha recogido en sus páginas el devenir de la historia de la provincia de Huelva. Este martes 4 de septiembre rememoramos una de las actuaciones más emblemáticas que tuvieron lugar en esta tierra.

Un día como hoy de 1989, actuaba en Lepe el mítico dúo Martes y Trece.

'La actuación de Martes y Trece en Lepe dejó un buen sabor de boca a los asistentes a la gala', señalaba el titular de la crónica firmada por José Luis Camacho Malo.

Fue un espectáculo de dos horas y tras finalizar Huelva Información pudo acercarse al camerino de los protagonistas para hablar con ellos en primera persona.

El poder de convocatoria de este dúo quedó bien claro en Lepe, donde el número de personas que se quedó sin entradas fue bastante considerable. En este sentido, Josema y Millán señalaron que "más que nuestro poder de convocatoria nos gustaría destacar la maravillosa respuesta que siempre obtenemos del público andaluz, un público que capta rápidamente nuestras 'paridas' y que posee una visceralidad a flor de piel que resulta envidiable. Esto es algo que siempre hemos dicho y en lo que nos reiteramos ahora".

Durante la entrevista, los componentes de Martes y Trece no dejaron de bromear al tiempo que contestaban a las preguntas. Sobre todo, Millán, que no paró de hacer referencia "al Pepe que ha venido de Roma".

La actuación se centró en la interpretación de una serie de personajes muy conocidos para el público y que pertenecen sobre todo al mundo de los medios de comunicación. Con respecto a este tema Josema Señaló que "no existe un personaje con el que podamos decir que nos sentimos más a gusto interpretando que con otros, para nosotros todos resultan igualmente agradables, si no fuera así no los interpretaríamos, puesto que gracias a Dios hacemos siempre lo que nos gusta. Pero si tengo que elegir a uno me quedo con Lauren Postigo".

En cuanto a la línea que los definía, el dúo aseguraba que "lo nuestro es el humor por el humor, que es realmente lo que nos gusta hacer y parece ser que es también lo que nuestro público espera encontrar cuando acude a nuestras actuaciones".