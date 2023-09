Septiembre de 2006: La entrevista de Huelva Información a Manuel Carrasco

Nadie sabía que uno de los concursantes de la segunda edición de Operación Triunfo daría tanto que hablar y cosecharía tanto éxito como lo ha hecho Manuel Carrasco. El cantante, natural de Isla Cristina, rompe corazones con su música y se ha convertido en uno de los cantautores más reconocido de nuestro país.

En septiembre de 2006, cuando Manuel Carrasco hacía sus primeros pinitos en el mundo de la música, sacó Tercera parada, su tercer álbum discofráfico que presentó a Huelva Información a través de una entrevista.

Un trabajo "más maduro que los anteriores" en en el que se mostraba que el de Isla Cristina ya acumulaba una gran experiencia en los escenarios. Tras su aparición en Operación Triunfo, Manuel Carrasco ya tenía dos discos en el mercado (Quiéreme y Manuel Carrasco) hasta que lanzó Tercera parada, un trabajo en el que se ven "esos toques andaluces" contó el cantante a Huelva Información.

El disco contiene" trece temas, más un bonus track" que es la canción que dedicó a Huelva. Manuel Carrasco admitió en ese momento que: "Es difícil destacar alguna canción porque todas forman la esencia del disco; pero si tengo que decir alguna diría la de Busca por las calles, ya que rompe con todo lo que he hecho anteriormente, la dedicada a Huelva, que es un tema que me salió de dentro y se llama Déjame que sea, y la de Cariño, espérame también es muy especial".

Sin dudas, Déjame que sea es un himno para todos los onubenses, pero, el tercer trabajo discográfico de Manuel Carrasco lo marcó "el amor, pero más que eso el ir y venir de los sentimientos, la nostalgia, la melancolía, y el amor y el desamor".

El Manuel Carrasco del turbante quedó atrás, en sus inicios, y ese cambio ya se vio reflejado en Tercera parada. El artista confesó a este diario que "en el propio disco ya había habido un cambio, por qué no iba a hacerlo en él". Carrasco además abundó. "Me apetecía cambiar un poco de look porque ya llevaba un tiempo con el pelo largo y ha sido ahora cuando he creido oportuno llevar a cabo ese cambio".

Otro de los hits de su tercer trabajo es Y ahora, una canción que sigue sonando con el paso de los años y que fue "el primer single del disco y decisión de mucha gente, de los medios, entre otros", no fue cosa de Manuel Carrasco.