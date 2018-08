El SAS reconoce que hasta 83 fármacos han tenido problemas de abastecimiento

Un total de 83 medicamentos conforman el porcentaje superior al 85% de los casos en los que no pueden ser dispensados en las oficinas de farmacia, según informa la consejera de salud, Marina Álvarez, en respuesta a una pregunta parlamentaria. La falta de los medicamentos en las boticas que son prescritos por los médicos es una de las quejas más habituales entre los usuarios que, al ser en buena parte de edad avanzada, ven aumentar sus dificultades a la hora de identificar los fármacos que han de tomar. La respuesta parlamentaria indica, no obstante, que no en todos los casos en que no se dispensa el medicamento seleccionado es consecuencia de desabastecimiento por parte del laboratorio productor, sino que "hay otras causas ajenas que llegan a la mitad de ese porcentaje" y que también provocan la ausencia de los fármacos prescritos.

La Junta de Andalucía apostó por la subasta de medicamentos como una manera de conseguir producto de manera más barata aunque muchos facultativos han cuestionado su eficacia terapéutica. También en respuesta parlamentaria a una pregunta del Grupo Popular, la consejera informó de que a través de las 10 primeras convocatorias de subastas de medicamentos realizadas por el Gobierno autonómico, la Junta ha conseguido un ahorro de 539 millones de euros. En la actualidad, Salud se encuentra por la décimo tercera edición que está dirigida a la provisión de los 74 medicamentos seleccionados.

La convocatoria señalaba la obligación de los laboratorios de tener a disposición de las farmacias y para su suministro los medicamentos seleccionados, "garantizando su adecuado y total abastecimiento, durante la vigencia del mismo, una vez transcurridos los treinta días siguientes al día de su firma".