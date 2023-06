¿Sabías que el Rocío llegó a Internet hace 23 años?

Se ha normalizado acudir a Internet cuando se quiere consultar cualquier cosa, desde una duda histórica hasta el tiempo que va a hacer la próxima semana o enterarse de la última hora. Hace 23 años esto no era así, Internet no estaba generalizado y, aunque la Generación Z no lo entenderá, esa facilidad no estaba al alcance de todo. El domingo 11 de junio del 2000, mientras se celebraba la Romería del Rocío, las páginas web comenzaron a proliferar y la aldea se convirtió en un tema muy recurrente en Internet.

Las hojas de Huelva Información ya recogieron hace 23 años las principales web que se encargaban a predicar el amor por El Rocío y a darlo a conocer en el mundo. En la sección Huelva en la Red, se hablaba de esta romería multitudinaria y la proyección a nivel internacional que estaba teniendo gracias a estas nuevas herramientas que se fueron asentando poco a poco en la sociedad hasta evolucionar hasta nuestros días.

Dentro de esta sección se recomendaba una URL en la que se abrían siete enlaces que hacían un recorrido sobre el contenido esencial de El Rocío. En primer lugar, contaba con una introducción en la que se podían leer las letras de algunas canciones acompañadas de fotos de simpecados y una breve descripción de esta romería tan señera en España. Si se continuaba se podía descubrir la sección ¿Qué es El Rocío?, en la que descubrir las claves sobre su razón de ser y también explicaba su origen, la historia completa de la Virgen del Rocío, todo lo que había que saber sobre su traslado y las hermandades que componían a la Romería.

Se trataba de una de las primeras guías en web que recogía los puntos esenciales sobre la Romería del Rocío que ha ido creciendo hasta convertirse en una de las más grandes del sur de España y que cuenta con un gran reconocimiento con hermandades que cruzan fronteras para postrarse ante las plantas de la Virgen del Rocío. Esta digitalización fue el impulso perfecto para que El Rocío sea tal y como lo conocemos en la actualidad.