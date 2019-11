Rocío Ruiz reconoce que “de las crisis salen cosas muy positivas”

Perder más de 25.000 votos en la provincia de Huelva en las pasadas elecciones generales fue la gota que colmó el vaso. Ciudadanos dejó de tener representación en el Congreso desde Huelva y comenzaron a salir evidencias que apuntaban a una crisis interna en el partido. Los militantes han denunciado falta de información, participación y transparencia en el interior de una formación que cada vez cuenta con menos afines en el territorio onubense. Con todo, el argumentario de la formación naranja mira al futuro que saldrá de las acciones de Inés Arrimadas, un proyecto –el de Cs– que “es imprescindible para el futuro de España”, explicó ayer la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

“Esto es un partido de equipo, de personas que creen en un proyecto y en un sueño, y en eso vamos a seguir trabajando”. Cierto es que el equipo humano de Ciudadanos en la capital ha descendido con el paso de los meses. Mañana pueden votar en las elecciones para la Junta Directiva Local un total de 97 personas, militantes, cuando en el año 2017 el conteo sumaba unos 150. Ante este descenso de apoyo interno y cuestionada por la posibilidad de que el partido estuviera roto en la provincia, Rocío Ruiz apuntó que “siempre pienso que de las crisis salen cosas muy positivas. Las crisis son los equilibrios y desequilibrios que le ocurren también a cualquier persona en momentos de su vida y siempre hay que salir adelante”. Y aunque no confirmó con rotundidad esa crisis interna que está en el foco de las informaciones, señaló que “estoy completamente segura que vamos a salir. Hay entradas y salidas como ocurre en cualquier proyecto. Lo que importa es el proyecto, que sigue muy vivo”.

En este futuro de la formación se avecinan muchas caras nuevas, algo que ya se vislumbra ante la decisión de personas que ponen el pie a un lado por no hablar el mismo idioma en algunas cuestiones, como lo hizo ayer el secretario de Organización de Ciudadanos de Huelva, Rafael Pérez, que presentó su dimisión por no contar con la confianza de la Secretaría de Organización en Andalucía en cuanto a los criterios de gestión del partido en la provincia. “A Rafa Pérez le estoy muy agradecida, él me acompañó en toda mi campaña. Para mí es una persona admirada y querida y yo sé que va a continuar trabajando con nosotros en otras posiciones porque aquí todos somos necesarios y nadie es más que nadie”, apuntó la consejera de Igualdad. Y es que lo que importa, quiso remarcar Rocío Ruiz, es “el proyecto”, y las personas “entrarán y saldrán” y “se sentirá más o menos a gusto”.

La dimisión llega a escasos dos días de las elecciones para la Junta Directiva Local debido al hecho de que se “haya permitido” que se presenten candidaturas de las Junta dimitida durante la campaña del 28-A, “en contra de los afiliados de Huelva y del reglamento del partido, han supuesto unas diferencias de criterio y gestión no reconciliables”. Y es que “la sensación de dejadez, junto a la toma de decisiones con criterios arbitrarios y maniobrar a espaldas de la afiliación, son modos que no están acorde con el espíritu y el ideario de este partido”, señaló Pérez, que considera que “son contrarios a cualquier forma de trabajo que se quiera basar en la transparencia y la participación activa”.

Por último quiso agradecer la oportunidad que le han brindado “para aportar un granito de arena al proyecto de Ciudadanos, y me voy con la sensación de haberlo dado todo, pero con el convencimiento de que debe ser otra persona la que pilote la gestión orgánica de Huelva. Vuelvo a ser afiliado de base a disposición, como siempre ha sido, del partido”. En la jornada de ayer también dimitió el secretario de Organización a nivel nacional, Fran Hervías.