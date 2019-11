La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la onubense Rocío Ruiz quiso valorar la decisión de quien fuera hasta ayer el presidente de su partido, Albert Rivera, horas después de que anunciara su dimisión, la entrega de su acta y el abandono de la política y aseguró que “su decisión debe ser un ejemplo para los otros líderes”, a la vez que le agradecía la trayectoria y lo conseguido a lo largo de los trece años que ha estado al frente de Ciudadanos.

La consejera señaló a Huelva Información que “la decisión de Albert Rivera es un ejemplo en los tiempos políticos actuales que demuestra lo que siempre ha sido la esencia de Ciudadanos, un proyecto en el que nadie está por un sillón sino para servir a las personas”. Para Ruiz, “Albert ha sido un gran líder que ha abierto el espacio del centro político a cientos de miles de españoles” y quiso añadir que “por responsabilidad ha decidido dejar la política y abrir paso a un nuevo tiempo en el partido”.

Por último, la consejera remarcó que la decisión adoptada después de unos malos resultados electorales que asumió como propios “lo ennoblece y debe ser un ejemplo para otros líderes políticos cuya actuación nos ha llevado a vivir la situación actual. Nunca podremos estar suficientemente agradecidos a lo que ha hecho y habría sido un gran presidente para el país”.

Precisamente el candidato al Congreso y diputado por Huelva, Carlos Hermoso, ya apuntó a Huelva Información pocos minutos después de confirmarse la debacle de Ciudadanos en la provincia de Huelva, la importancia que para su formación tendría “la reunión de la Ejecutiva Nacional convocada por Albert Rivera, que será clave para el nuevo rumbo que tomará el partido a partir de ahora. Ciudadanos tendrá que sumergirse en un proceso de autocrítica para regenerarse”, poco después de compartir las palabras de su líder que calificó los resultados electorales como una “derrota sin paliativos”.

La última visita de Albert Rivera a la capital onubense tuvo lugar en el mes de septiembre del año pasado, cuando protagonizó un acto de precampaña electoral en la plaza de las Monjas, donde hizo un llamamiento a la movilización del electorado “para poner fin a 37 años de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía” y donde recordó, como experiencia personal, la estrecha vinculación que sus padres tienen con El Rocío a través de la Hermandad de Huelva.

La frase que dejó entre quienes abarrotaban el recinto, fue que “un proyecto nacional no puede olvidarse de los rincones”, a la vez que defendió el apoyo ofrecido al Ejecutivo de Susana Díaz como un proyecto “útil, aunque ahora nuestro objetivo es ganar y pedir un cambio”. En este sentido también expuso una de sus líneas rojas a lo largo de su trayectoria: “si soy presidente del Gobierno, en España no habrá nadie mejor que nadie, porque la igualdad no se negocia”.

Al día siguiente protagonizó una intervención en la Federación Onubense de Empresarios, donde Rivera se ofreció como “antídoto contra los populismos” a través de una “serie de reformas que el país necesita en materia de educación, empleo e innovación para las que son necesarias una estabilidad política, de la misma manera que requiere una fuerte ambición reformista para acometerlas de una manera decidida”.