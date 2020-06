Rocío Ruiz: "Néstor Santos debe ceder su acta por coherencia y respeto"

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha pedido esta mañana al que fuera presidente del Grupo Municipal de Ciudadanos en Huelva, Néstor Santos, que ceda su acta "por coherencia y respeto" ya que "así lo firmamos todos en el código ético del partido y "porque hay otros compañeros del partido que están en la lista y pueden entrar".

Tal y como adelantó este periódico el miércoles, Santos tomó la decisión de abandonar Ciudadanos debido a que no estaba de acuerdo con decisiones políticas que ha hecho la formación naranja a nivel nacional. Si bien el político señaló a Huelva Información que no abandonará su espacio en el Ayuntamiento de Huelva y trabajará como concejal No Adscrito "porque queda mucho por hacer y mi compromiso con esta ciudad es firme". Ante estas palabras, Rocío Ruiz le ha recordado que cuando lo votaron los ciudadanos "representaba a unas siglas".

Aun así, la consejera de Igualdad respeta la decisión de que Santos abandone Ciudadanos y le agradece "muchísimo" el trabajo realizado. De momento, si Santos decide seguir en su postura de no ceder su acta de concejal, el Grupo Municipal de Ciudadanos se quedará con dos concejales, ante lo que Ruiz ha apuntado que ahora "más que nunca hace falta muchísima unidad. Van a seguir trabajando por los intereses de los onubenses, con mucho compromiso".