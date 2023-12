Los Reyes Magos, el Heraldo Real y la Estrella de la ilusión toman el encargo de repartir alegría "en el día más importante del año"

Comienza la ilusión en Huelva. Este jueves el Ayuntamiento de la capital ha acogido el acto de coronación de quienes se convertirán este próximo mes de enero en los representantes de Sus Majestades de Oriente, el Heraldo Real y la Estrella de la ilusión.

Tanto de sus rostros, como el de los asistentes en el Salón de Plenos del consistorio, rebosaba la alegría de un encargo que es más un privilegio que un recado, "en el día más importante del año", tal y como lo ha calificado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda durante su discurso de bienvenida.

Miranda ha reconocido "una ilusión muy grande" ante la próxima llegada de los Magos. "Vivimos un momento muy especial, como la llegada de los Magos", ha explicado. "Personalmente, este año estoy viviendo el sueño de ser alcaldesa y por eso he querido que en este acto nos acompañen todos los concejales, de todos los partidos, porque todos queremos a Huelva".

Además de los representantes políticos, no quisieron perderse el acto delegados de diferentes instituciones como Alberto Santana, presidente del Puerto de Huelva, y repersentantes de diferentes sectores empresariales de la provincia, como El Corte Inglés, Caixabank, Aiqb, Marina del Odiel, que suponen "una ayuda inestimable para lograr el futuro que todos queremos para Huelva".

Ante la expectación del público asistente, la alcaldesa fue la encargada de anunciar uno a uno los miembros de la comitiva real. Sobre todos ellos, Miranda aseguró que fueron elegidos por tratarse de un grupo de "buenas personas" que se caracterizan por "querer a Huelva" tanto en los sectores en los que desarrollan su actividad profesional como en sus vidas.

Un encargo de mucha responsabilidad

Así, el torero Andrés Romero, la modelo y empresaria, Laura Sánchez, el empresario José Luis Menendez, el presidente de Valdoco y exdirector del colegio Hispanidad, Antonio González, y el presidente de la Asociación 3 de marzo, Antonio José Redondo Pigui encarnarán este 2024, al Heraldo Real, la Estrella de la Ilusión y sus Majestades los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar.

Tras recibir la gorra flamenca que le acredita como Heraldo Real, Romero aseguró que el encargo supone "un inmenso placer y un honor" ofreciéndole la posibilidad de representar a una ciudad "que me lanzó a la tauromaquia".

Por su parte, Laura Sánchez, visiblemente emocionada aseguro que "a partir de ahora y hasta el próximo 6 de enero no me llamo Laura Sánchez, me llamo Estrella y me apellido ilusión" y reconoció no tener palabras para poder expresar lo que supone un encargo que le hizo, personalmente, la alcaldesa de Huelva. "Esto no se puede explicar con palabras"

"De niños queremos ser mayores pero yo tengo la misma ilusión hoy que cuando tenía seis años ahora que tengo que compartir este encargo con los Reyes Magos", aseguró la empresaria. "Ilusión no me va a faltar y solo espero estar a la altura".

Un comprmiso que compartió con los presentes José Luis Menéndez, el próximo rey Melchor. "Para mi es un sueño desde hace muchos años representar a Melchor en mi ciudad" además de una "gran responsabilidad". A pesar de ello, nuestro Melchor onubense no quiso que su tarea acabase el próximo día 5 en la Gran Cabalgata. "Me gustaría ser capaz de transmitir ilusión todos los días del año y podamos hacer la Huelva que todos deseamos, una Huelva grande entre todos".

Tras recibir la corona, Antonio González, futuro rey Gaspar, aseguró que el encargo supone un momento único en su vida porque "una cosa es tener ilusión y otra que esa ilusión se cumpla". El exmaestro de La Hispanidad explicó que el espíritu de rey mago lo lleva consigo desde hace muchas décadas. "Llevo 40 años tratando de transmitir ilusión a mis alumnos". Por ello hizo quiso hacer una petición especial ante los presentes "hagamos que sea Navidad cada día". Gonzalez finalizó su intervención asegurando que "guardaré este momento en mi memoria para siempre".

Por último, el rey Baltasar, Antonio José Redondo Pigui, quiso hacer suyas las palabras de sus compañeros. "Esto pasa una sola vez en la vida" y por ello, "vamos a dejarnos la piel en derrochar ilusión por las calles de Huelva".

Para el presidente de la asociación 3 de marzo, "1988 fue el año en que todos los onubenses salimos a la calle para pedir una universidad y este 2024 vamos a conseguir las infraestructuras necesarias que tanto necesita Huelva", aseguró.

Onubenses y visitantes podrán ver a la comitiva real a partir del próximo 3 de enero, cuando se espera la llegada del Heraldo Real. El represente de los Reyes recibirá en el Ayuntamiento la llave de la ciudad y recibirá las cartas que los niños y niñas de Huelva quierán hacerle llegar a sus majestades. La llegada de los Reyes y la Estrella de la ilusión tendrá lugar un día después desde el Muelle de las Canoas. Ya el día 5 tendrá lugar la visita a las residencias y hospitales de la capital por la mañana y la Gran Cabalgata por las calles de la ciudad durante la tarde.