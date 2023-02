Retiran más de 20.000 kilos de objetos y muebles de una vivienda de El Matadero

Retiran más de 20.000 kilos de muebles y objetos del interior de una vivienda unifamiliar, ubicada en la calle Maestro Salvador López, en la barriada de El Matadero, a instancias del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Huelva, tras llevar a cabo un tratamiento de desratización, según indican desde el Consistorio. Los trabajos se desarrollaron a lo largo de doce días para extraer un total de 23.500 kilos.

Apuntan desde la administración local, que en una visita inicial se comprobó la existencia de una gran cantidad de objetos acumulados en la casa, principalmente muebles de tamaño pequeño y mediano, así como grandes cantidades de papel-cartón (libros, revistas, folletos, etc.); artículos de ocio (juguetes, cintas de audio/vídeo, cd/dvd, etc.) y pequeños electrodomésticos (monitores, televisores, aparatos de vídeo, cámaras, etc.).

Los trabajos consistieron en la retirada de los voluminosos y toda clase de objetos, que han sido trasladados a gestor autorizado para su valorización conforme al Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Ya en abril de 2007 vecinos de la zona pusieron en conocimiento del Ayuntamiento de Huelva que en el interior de la vivienda se acumulaban todo tipo de objetos, al considerarlo un foco de insalubridad, situación que han ido denunciando a lo largo de este tiempo. Ante la falta de respuesta, una vecina incluso puso en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir una solución. Logró reunir 550 firmas, que presentó en el Consistorio.

El pasado año la problemática vecinal llegó hasta el Pleno municipal. En la sesión plenaria de noviembre se aprobó por unanimidad la iniciativa del concejal no adscrito Néstor Santos, dirigida a dar una solución a la situación de la vivienda situada en la calle Maestro Salvador. El concejal no adscrito se hizo eco de la reivindicación de una de las vecinas, cuya casa colinda con este inmueble.

En su intervención en el Pleno, Néstor Santos aseguró que los vecinos tenían que tener “blindadas sus casas para que los roedores no se metan”. Además, manifestó que había también riesgo de incendio ya que hay “material inflamable” entre los objetos acumulados.

Por otra parte, el concejal no adscrito alertó del riesgo de desprendimiento de parte de las cornisas de la vivienda, “están deterioradas de no mantenerlas”.