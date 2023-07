Recre: El Nuevo Colombino, fuera del TOP 3 de los estadios más grandes del grupo 2 de Primera Federación

Que la Primera Federación es una categoría de máxima dificultad por el nivel de sus competidores es incuestionable. Pero también lo es el papel que jugará la afición, y en esta temporada el Recre se encontrará con algo con lo que no se había topado en los últimos años: campos de fútbol más grandes que el Nuevo Colombino y, por ende, un mayor número de aficionados que arroparán a su equipo.

El estadio del Decano dejará de ser el de mayor capacidad de la categoría y ocupará este año la cuarta posición en el grupo 2 de la 1º RFEF. De ahí que sea fundamental la campaña de abonados, la cual pretenderá seducir a un importante número de onubenses para hacer del Nuevo Colombino un fortín en el que asegurar los puntos.

El Enrique Roca, del Real Murcia, es el estadio con más butacas de todo el grupo. Hasta 31.179 aficionados pueden animar a los suyos en los partidos como local, si bien los murcianos aún tienen la asignatura pendiente de aumentar la masa social. Poco más de 11.000 personas sacaron su carnet la pasada temporada.

Algo más pequeño es La Rosaleda (30.044), pero a su favor juega el fuerte arraigo de los malaguistas hacia su equipo. La marca la fijaron el pasado año en 16.500 abonados, una cifra que, de igualarla en la próxima campaña, sería la mayor de todo el grupo. No obstante, puede jugarles el contra el reciente descenso del Málaga. Todo dependerá de la campaña de movilización que hagan desde la Costa del Sol.

El tercer estadio con más asientos es el Nuevo Arcángel (21.822). Unos 13.000 cordobesistas sacaron su abono en la pasada campaña, pero la mala segunda vuelta no ayudó a que todos animasen al equipo desde sus butacas. No bajar de los 10.000 es el objetivo del Córdoba para el presente año.

Con 21.670 asientos azules y blancos, el Nuevo Colombino se presume como el cuarto escenario más grande del grupo. El Decano no bajará de los 10.000 abonados y desde el club confían en que el último ascenso y el atractivo de una categoría inédita para el Recre inflen estas cifras. El apoyo de la afición será vital para los futbolistas que vistan la camiseta albiazul.

Otros dos históricos feudos recibirán esta temporada al Decano, Castalia (Castellón) y José Fouto (Mérida), con 15.500 y 14.600 asientos, cifras nada desdeñables para la tercera categoría del fútbol español. Solo podrían ser superados en capacidad, además de los referidos cuatro estadios, por el Nuevo Los Cármenes, con capacidad para 19.336. No obstante, no está del todo claro si será o no la opción elegida por el Recreativo Granada, cuya ciudad deportiva solo tiene capacidad para 600 personas. En cualquier caso, al tratarse de un filial, será difícil movilizar a una gran masa social para ocupar un estadio de tal envergadura.

El séptimo estadio con mayor capacidad es el del Linares. Linarejos tiene 10.000 asientos y marca una notable distancia respecto al octavo y al noveno, posiciones que ocupan el Álvarez Claro (Melilla), con 8.000, y el Nuevo Mirador (Algeciras), con 7.200.

Gran parte de los terrenos de juego del grupo 2 se mueven entre las 6.000 y las 7.000 butacas. El Alfonso Murube, donde juega como local el Ceuta, cuenta con 6.500, el Iberoamericano (San Fernando), con 6.427; y el Maulí (Antequera), el Alfredo Di Stéfano (Real Madrid Castilla) y el Can Misses (Ibiza) pueden acoger como máximo a 6.000 personas.

Ya por debajo de esta marca se sitúan El Palmar, del Sanluqueño (5.000); El Collao, del Alcoyano (4.850); El Estadio Balear, del Atlético Baleares (4.200); El Cerro del Espino del filial del Atlético de Madrid (3.376); y el Antonio Solana, donde disputa sus partidos el Intercity, siendo el más pequeño de todos con 2.500 asientos.