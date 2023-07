Óscar Arias: "El verdadero detonante de mi regreso al Recre es el proyecto de Jesús Vázquez"

Óscar Arias ha vuelto al Recreativo de Huelva con un proyecto muy ilusionante por delante. El nuevo director deportivo del Decano tiene una ardua tarea para enfrentarse a una nueva y potente categoría. El exjugador albiazul se encuentra en el punto de partida para devolver al Decano del fútbol español al lugar que se merece.

- Vuelta a casa. Primero defendió la camiseta del Recreativo de Huelva y luego estuvo a los mandos de la dirección deportiva del club. Ahora vuelve después de haber pasado por equipos como Las Palmas, el Sevilla y el Cádiz, ¿cómo ha evolucionado Óscar Arias en este tiempo?

Se evoluciona porque he tenido la suerte de ir escalando peldaños estando en clubes importantes con unas grandes estructuras, con grandísimos profesionales de los cuales se aprende mucho. Evidentemente la persona es la misma pero con un nivel de madurez y de experiencia distinto porque es ley de vida. Los años nos van formando y moldeando y profesionalmente me ha servido de mucho.

- ¿Qué le ha hecho volver?

Se dan una serie de circunstancias entre personales y profesionales que hacen que tenga una predisposición mayor pero el verdadero detonante ha sido el proyecto que me explicó Jesús Vázquez, presidente del Recreativo de Huelva. En el cual vi que había la intención de hacer las cosas de manera diferente con unas expectativas de crecimiento importantes y con un proyecto ambicioso. Todo ello siendo conocedor de las dificultades que tiene el Recreativo todavía ya que no es fácil trabajar aquí con todas los condicionantes que hay que sobrellevar y las deudas adquiridas que hay pero creo que es un proyecto bonito y que a medio o largo plazo se pueden conseguir cosas importantes.

- También llega sabiendo que tiene una gran responsabilidad por todo lo que tiene por delante pero también una afición que es muy exigente.

La responsabilidad forma parte de este trabajo. Uno no puede evadir esa responsabilidad y pretender tomar decisiones importantes y luego no asumir la responsabilidad de las cosas que pasen. Eso va una cosa con la otra. Huelva es una ciudad exigente. Llevamos una serie de años pasándolo mal y el equipo hace tres años descendió a las cotas más bajas de su centenaria historia y al final se han podido recuperar dos categorías que siendo importante esa recuperación, volver a este nivel, es importante pero también necesario. Casi una obligación, se ha conseguido, y ahora volvemos a estar otra vez en el punto de salida con el objetivo de empezar hacer las cosas de una manera profesional y seria y poco a poco ir creciendo y siendo cada vez más competitivos y mejorando. Hay muchas cosas que hacer porque todos estos años han sido muy difíciles y el club se ha resentido mucho a todos los niveles y ahora toca intentar ir poco a poco a enderezar eso.

- Ha elegido a Abel Gómez para llevar las riendas de la plantilla pese a haber sonado nombres como el de Salmerón. ¿Qué le ha hecho decantarse por Abel Gómez?

Al final yo conocía muy bien al Abel futbolista. Entonces, la propuesta de juego que yo veía al Recreativo me chocaba mucho con lo que es Abel o lo que era como jugador. Como futbolista tiene unas características muy diferentes al juego que el Recreativo desarrollaba pero después de hablar con él y explicarme las situaciones se entiende perfectamente el porqué. Está claro que esa no es su filosofía. Se ha adaptado a una serie de circunstancias, a unas dificultades que tenía, y ha buscado la fórmula para sacar el máximo rendimiento con lo que tenía y lo ha conseguido. Ha sido inteligente, ha sabido gestionar muy bien al grupo, ha sabido sacar adelante una circunstancia que no era fácil y ha conseguido devolver al equipo a lo que era la antigua Segunda B, ahora Primera Federación. Con lo cual, ese trabajo hay que reconocérselo, hay que ponerlo en valor. Además, Abel es una persona del club, que trabaja de la mano con nosotros, que nos va a ayudar en la toma de decisiones y que entiende perfectamente las circunstancias del club, algo que para otro entrenador sería más difícil y seguramente tendríamos más problemas.

- Hay jugadores de la plantilla de la temporada pasada que aún no tiene asegurado su futuro con la albiazul. ¿En qué punto está el plantel del Recreativo de Huelva?

La plantilla necesita una remodelación. El salto de categoría lo exige y la competición en la que nos vamos a medir es mucho más exigente. Hay un salto importante de exigencia y de nivel con equipos muy poderosos con futbolistas importantes, con gente con salarios muy altos. Eso, va a hacer que este año sea difícil, complicado y ahí tenemos que procurar de hilar fino. Hay 17 jugadores ahora mismo con contrato en vigor con lo cual hay que buscar soluciones para que los jugadores no se queden aquí frustrados con pocas opciones de jugar y nosotros tengamos margen para poder hacer incorporaciones que consideremos que pueden ser importante. Poco a poco se ira dilucidando todo lo que serán las entradas y salidas.

- La campaña de abonados arrancó este miércoles. Se espera una gran respuesta por parte del recreativismo. ¿Qué espera de ella? Este año ya el Recreativo no será uno de los equipos con más afición de la categoría.

Después de ver el play-off es lo que ha marcado la diferencia y lo que ha permitido que el Recreativo dé el salto. El jugar aquí en el Nuevo Colombino con las gradas prácticamente llena es un aliciente para los tuyos y un acicate para el contrario. Entonces, no tengo ninguna duda de que la gente va a responder como ha respondido siempre. Huelva es especial con el Recreativo. Es un sentimiento único y diferente. Espero que la gente responda porque lo necesitamos porque ellos tiene que asumir la importancia que tienen. Son muy importantes para que las cosas funcionen y a nosotros nos toca devolverles con juegos y con victorias ese apoyo.

- ¿Qué mensaje le manda a la afición que se va a encontrar ahora con un nuevo Recre?

La afición tiene que saber es que este año va a ser diferente. Esta temporada va a ser mucho más exigente y ellos mismos lo van a haber cuando empiece la competición y vean el nivel de los rivales. He visto muchos partidos del Recre este año pasado y había equipos más o menos buenos pero el nivel era más bastante más bajo. Ahora hay un salto importante en esta competición y lo percibes en los equipos y en el potencial. Hay que competir con el Málaga, con el Córdoba, con el Murcia, con el Ibiza que lleva de Segunda División. Equipos muy poderosos, que tienen mucha capacidad, mucho músculo económico y ahí es difícil a la hora de entrar en una puja por un jugador porque si es por cuestiones económicas no vamos a poder. Entonces, tenemos que reinventarnos un poco y buscar fórmulas para hacer el equipo más competitivo posible.

- El jugador que venga al Recreativo también debe ser conocedor de la presión que exige el club albiazul.

Sin dudas. Uno de los grandes atractivos que tiene el Recreativo es que es el Recreativo. El Recreativo es el Decano y eso solo hay uno y somos nosotros. Eso, unido por ejemplo a que los futbolistas están al corriente de todas las situaciones. Ellos han visto lo que se ha vivido aquí en Huelva en este play-off y han visto la respuesta de la gente y eso quieras que no es un atractivo especial para un jugador, salir a este césped. Tener a 20.000 personas aquí contigo, cantando y apoyándote es muy especial. Hay jugadores que no han tenido la oportunidad de vivir situaciones de ese tipo y aquí si la hay. Un factor que para ellos creo que es un aliciente importante.

- ¿Qué objetivo se pone Óscar Arias para la próxima temporada en Primera Federación?

Este año tenemos que consolidar el equipo. Cuando la pelota eche a rodar ya veremos de lo que somos capaces pero a priori no nos podemos marcar objetivos que estén por encima de nuestras expectativas por el momento. La grandeza del fútbol es que no siempre gana el mejor ni tampoco pierde siempre el más malo. Pueden pasar muchas cosas pero sí que tenemos que tener los pies en el suelo. Este año va a ser un año difícil, va a ser exigente. No nos vamos a pasear en la categoría. Habrá momentos complicados en el que las cosas no salgan así que vamos a necesitar del apoyo de todos para conseguir que este año salvemos la categoría que, creo, que es lo más importante de todo. Ya luego, yo estoy plenamente convencido, de que si este año lo conseguimos que no dudo de que lo vayamos a hacer, el año que viene si que podemos empezar a sentar bases para hacer algo importante. Este año todavía hay compromisos adquiridos que atender que son importantes y que nos van a mermar económicamente pero, eso es algo, que en el año siguiente y en el próximo se van a ir terminando. A partir de ahí, creo que se podrá ver a un Recreativo que parta casi de cero, con unas circunstancias totalmente diferentes y con muchísimas más posibilidades.

- Para Huelva el Recre es un gran aliado. Un matiz que también es una responsabilidad para el club.

Yo no he venido aquí porque sea mi casa para estar aquí. Vengo aquí a hacer mi trabajo. Soy un profesional. Evidentemente, para mi es un estímulo especial estar en casa delante de mi gente, en mi entorno y eso es un plus más en cuanto a exigencia. Yo soy de aquí, tengo que ir por la calle Concepción y yo no quiero que la gente me tire piedras. Yo quiero que las cosas funcionen y conseguir los objetivos y para eso estamos trabajando. El objetivo es devolver al club al fútbol profesional que es donde creemos que debe de estar, en Primera o Segunda División o viceversa. Pelear ahí, en cuanto se pueda dar el salto a Primera. Aguantar el tiempo que se pueda aunque es difícil de aguantarse de manera continuada muchísimo tiempo porque compites con grandes niveles pero luego si te vuelves a caer otra vez en Segunda División, aguantar ahí. Volver a esa línea que es la que teníamos cuando yo me marché.

- La pretemporada del equipo deberá comenzar en los próximos días. ¿Qué planes tiene el Recre?

Está previsto que comience el día 17. En esa fecha esperamos tener un par de cosas ya encarriladas tanto de entradas como de salidas y a ver si poquito a poco lo antes posible somos capaces de configurar el plantel. La pretemporada se hará en Huelva porque desgraciadamente no tenemos recursos importantes como para irnos a hacer un staff de pretemporada a ningún sitio. Eso vale dinero y nosotros ahora mismo tenemos que volcar todos los recursos en mejorar lo que tenemos que hay mucho trabajo por hacer. Empezaremos con equipos de la provincia e intentaremos en el tramo final de la pretemporada hacer partidos de mayor exigencia con equipos del nivel del Recreativo e incluso si se puede con alguno de más nivel pues mejor.