Rechazo casi unánime al aislamiento ferroviario de Huelva el próximo fin de semana

La decisión por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de llevar a cabo mejoras en la línea del ferrocarril que une Huelva con Sevilla y que supondrá dejar sin servicio a la misma durante más de tres días el próximo fin de semana, ha levantado las críticas de empresarios, PP, Puerto de Huelva y Junta de Andalucía. Tan sólo el PSOE, en boca de Yolanda Rubio, de la Diputación de Huelva, "entiende las molestias que causa a los usuarios" aunque las atribuye a un proyecto de mejora de los servicios.

El más contundente fue el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Álvaro Burgos, quien señaló que la interrupción durante el próximo fin de semana de la línea de tren entre Huelva y Sevilla, es "lamentable, siempre desde el respeto y la lealtad", aunque es algo que "no se merece Huelva".

José Luis García-Palacios, presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) señaló que "la conexión ferroviaria de la provincia de Huelva es triste y lamentable, ya lo sólo porque tengamos una sola vía, sino porque esta es antediluviana y no se toma en cuanta a la hora de una previsión y planificación de obras que restaura deficiencias en las vía. Habrá meses para llevar a cabo estas obras y no a primeros de julio, en plena temporada alta en la provincia. Situaciones como esta es una publicidad malísima para nuestra provincia. Nuestros representantes políticos tienen que tomar en cuenta que este tipo de situaciones, lo único que vienen es a meter aún más en el ostracismo a una provincia que está olvidada por todos los que deciden estas inversiones, aunque sean de reparación o mantenimiento como en este caso, que no son otros que el Gobierno central".

Desde la Cámara de Comercio de Huelva, su presidente Daniel Toscano, abundó en la idea de "falta de respeto hacia la provincia" y remarcó la "poca empatía que demuestran con este tipo de decisiones. Huelva es la peor conectada de todas las provincias, la que menos servicios tiene y estoy seguro que no se atreverían a hacer lo mismo en ninguna otra". A juicio de Toscano, "aquí no sólo soportamos las peores máquinas de todas, sino que ahora nos quedamos sin servicio durante todo un fin de semana y además en plena temporada de verano".

Por su parte, Pilar Miranda, presidenta del Puerto de Huelva, que ha debido de hacer frente a reajustes en los servicios que conectan los muelles onubenses con Majarabique a través de la línea que se suprime el fin de semana, aseguró que "lo que hemos echado en falta de esta decisión, es que no haya sido coordinada. Nadie nos informó de nada hasta hace unos días y, si bien el transporte de pasajeros se puede solucionar con autobuses, el de mercancías es mucho más difícil. Hay que volver a recordar que necesitamos mejores infraestructuras y conexiones de Huelva con el exterior".

María Villadeamigo, concejala de Economía del Ayuntamiento de Huelva, reconoció que "no es lo deseable, aunque tratamos de entender la decisión de Adif de llevar a cabo unas obras que suponemos que se han hecho durante estos días, porque no se podía hacer de otra manera. Lo único que esperamos es que se hagan durante esos días previstos". Mucho más condescendiente estuvo la diputada provincial Yolanda Rubio, quien se quedó sola en la defensa de los trabajos, ya que aseguró que "comprendo las molestias que este tipo de obras ocasiona entre los viajeros, aunque se hace para hacer mejoras en la línea que van a beneficiar a todos. No es cierto que Huelva esté aislada, ya que la conexión por autovía funciona y está abierta. Es como cuando se llevan a cabo obras en el Puente Sifón y se producen atascos, todo el mundo entiende que se producen por mejoras en las infraestructuras. Estoy convencida de que se ha elegido estas fechas porque no se podían hacer de otra manera y hay que pedir disculpas por las molestias".

Más contundente se mostró el presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, quien lamentó "el caos sistemático al que tiene sometido el Gobierno de Sánchez a los usuarios que utilizan el tren como medio de transporte desde Huelva. Son un castigo a esta provincia los continuos retrasos, averías, suspensiones, y ahora, se suma el corte de la línea ferroviaria a Huelva durante tres días. Es intolerable que en plena temporada estival corten la conexión de tren con Huelva de jueves a lunes. Es humillante el trato q los onubenses recibimos por parte del Gobierno con el silencio cómplice del PSOE de Huelva".

Por su parte, Amaro Huelva, secretario de Relaciones institucionales del PSOE de Huelva y senador por la provincia, señaló que se trata de "unas actuaciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y aplicar mejoras. Para nada esta provincia se queda incomunicada porque hay una alternativa por carretera para todas las personas que tienen necesidad de usar el transporte público para salir o entrar de Huelva".