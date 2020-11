Raúl Barba: “No hemos tenido ningún positivo de un interno, pero sí de seis funcionarios”

–No producen incidentes regimentales desde hace ya varios años. El comportamiento que tienen es correcto. Son internos que no tienen vinculación con Huelva. Al no tenerla, cuando pasan la revisión de grado se propone el traslado al centro que proceda y se determina.

–Que no haya suicidios y sobredosis, dos causas frecuentes de muerte en prisión, es una muestra de trabajo bien hecho tanto desde las áreas de Vigilancia y Tratamiento como desde el área Sanitaria. A pesar de las dificultades que tenemos, con un escaso número de médicos, asumimos todas las funciones que podemos. Desde que empezó el estado de alarma, por ejemplo, el Centro Provincial de Drogodependencias ha dejado de venir. Y eso lo estamos asumiendo nosotros, con unos medios muy escasos. Que no haya suicidios y sobredosis no es fruto de la casualidad.

–Tenemos internos que tienen diagnosticadas patologías de alteración psiquiátrica. Hay una frontera en la que algunos pueden incluso cumplir condena en un psiquiátrico, pero eso no depende de nosotros, sino de la autoridad judicial. Al final nos tenemos que adaptar a esas circunstancias. Pero estamos perfectamente preparados. Porque no tenemos solo un interno así, son más los que tienen ciertas patologías, que están controlados, tienen su medicación, supervisamos que la tomen, pero no dejamos de correr ese riesgo de que alguno a lo mejor tome otra sustancia también que pueda haber adquirido ilícitamente, y que se pueda descompensar en un momento dado.

–Desde que ha empezado la pandemia, los incidentes violentos no han aumentado. Pero sí genera cierta tensión, ansiedad, frustración. Pero igual que al resto de la sociedad. Las restricciones que están teniendo ellos son muy parecidas a las que estamos teniendo nosotros. Cuando estábamos confinados en marzo, ellos no solo tuvieron suspendidos los vis a vis, sino que estuvieron suspendidos, incluso, por cristales. Solo pudieron contactar con sus familias por teléfono o videollamada. Se levantó el estado de alarma y a ellos también les retomamos las comunicaciones. Realmente las restricciones van casi en línea a las que estamos sufriendo nosotros.

–Llevamos varios positivos. Pero han empezado hace unos diez días. Los primeros fueron de una monitora externa y un funcionario. Luego hemos tenido cuatro más, llevamos seis. Cada vez que hay un positivo hay que hacer todo un estudio de contactos; si precisan el aislamiento domiciliario, se hace. Pero no hablamos ya solo del problema de los positivos. Hablamos también de que si un funcionario ha sido contacto estrecho con un positivo, tiene que guardar la cuarentena, todos los que tienen niños también tienen la problemática, si confinan la clase. Esto es un servicio peculiar que requiere presencia física directa y no es posible el teletrabajo. Trabajamos con personas. La presencia física es imprescindible.

Casi dos años al frente del penal de La Ribera

Cacereño y nacido en 1983, Raúl Barba ha pasado la mayor parte de su vida profesional en Huelva, adonde llegó en 2006. Aquí se ha asentado y no tiene mucha intención de marcharse. Estudió primero Administración y Dirección de Empresas y luego, “mientras que hice la carrera, me preparé la oposición para el cuerpo de ayudantes, la base de la Administración Penitenciaria”. Terminó ADE e hizo Derecho. Y empezó a promocionar, demostrando ser un estudiante brillante.

Fue el número 1 en la fase de oposición al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias en 2009 y también fue el primero en la oposición al Cuerpo Superior de Técnicos (2018). “De Prisiones pertenezco a todos los Cuerpos”. Casi nada.

Su vida laboral en el mundo penitenciario se inició, no obstante, en 2004 en Valdemoro (Madrid). También hizo un paréntesis en Huelva para poner en marcha en 2011 y 2012 el penal de Menorca. Aquí ha estado en el servicio de vigilancia interior, “puesto de base en los módulos, durante cinco años; luego he sido coordinador de Servicios; cuando me fui a Menorca me fui de administrador, y cuando volví a Huelva lo hice como subdirector de Seguridad”. Después ejerció como administrador, hasta que fue designado jefe a la Oficina de Extranjeros de Huelva.

En febrero de 2019 arribó de nuevo al penal onubense, ya como director. “Me ha tocado una etapa complicada. He tenido un año dentro de la normalidad y ahora estamos totalmente centrados en la pandemia, que es objetivo prioritario, aunque no hemos renunciado a ningún otro de los objetivos”, confiesa.