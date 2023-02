Rafael Gavilán volverá a ser el candidato de Mesa de la Ría a la Alcaldía de Huelva

La asamblea general de Mesa de la Ría ha vuelto a elegir por unanimidad a Rafael Gavilán como candidato a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones de mayo. De este modo, la organización ha querido "refrendar el trabajo realizado por sus actuales representantes en el Ayuntamiento, el propio Gavilán y el también concejal Francisco Romero, en una decisión que supone un apoyo a la gestión y al esfuerzo realizado, no con pocas dificultades, para hacer ver a la mayoría de los integrantes de la corporación que otra Huelva es posible y necesaria", apuntan desde la formación.

Gavilán ha querido agradecer el apoyo y la confianza depositada nuevamente en él, afirmando que “asume como un gran honor el reto y la responsabilidad que el nombramiento conlleva” como es “el poder representar a los miles de ciudadanos y ciudadanas que confían en nuestra organización para liderar el cambio que Huelva precisa con el objetivo de sacarla de la situación de abandono y precariedad en la que se encuentra”, añade.

“Huelva necesita estar dirigida por personas que no se sometan a una obediencia ciega de siglas, como ocurre con los partidos de ámbito nacional”. Como contraoferta, Mesa de la Ría representa a una organización de Huelva, integrada por personas de Huelva, "y que no van a plegarse a decisiones y directrices externas que vayan en contra de los intereses de nuestra ciudad". “No nos debemos a nadie, únicamente a los y las onubenses, con lo que nuestra postura será la que siempre hemos mantenido, la de defender lo mejor para nuestra ciudad ante todos los estamentos oficiales. No vamos a admitir, como hacen otros, que en los presupuestos generales y autonómicos se siga ninguneando a Huelva y que continuemos conformándonos con las sobras a modo de limosnas”, asegura Gavilán.

"Huelva merece mucho más; más atención, más inversiones, más infraestructuras, más capacidad de gestión y, por supuesto, mejores dirigentes para conseguirlo", prosigue el candidato. “En Mesa de la Ría tenemos las ideas, las fuerzas, las ganas y la gente para llevar adelante todo ese proyecto de ciudad que solo una organización como la nuestra es capaz de materializar. Ahora solo falta que el 28 de mayo la ciudadanía nos dé la posibilidad de demostrarlo”, ha concluido Gavilán.