El Puerto invierte 63 millones en el desarrollo del Muelle Sur

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos, ha señalado esta mañana el desarrollo del Muelle Sur como uno de los objetivos clave del Puerto de Huelva en los próximos años. El máximo dirigente de la Autoridad Portuaria ha cifrado en 63 millones de euros la inversión que se va a realizar en la zona para que sea el epicentro de una revolución "al nivel de la que supuso el muelle Juan Gonzalo" en su momento. En esta línea, ha afirmado que las iniciativas que allí se van a realizar, como la ampliación en 500 metros de la zona de atraque, la construcción del edificio multiservicios que acogerá la terminal de cruceros y la puesta en marcha del área logística van a ser clave para la marcha del muelle onubense en los próximos 20 años.

Ramos, que ha participado en un desayuno informativo en las Cocheras del Puerto organizado por la cadena Ser, ha querido destacar las cifras en las que se maneja la infraestructura onubense, "que se ha situado entre las siete principales de España en el último año, ha entrado en el top 30 europeo y es el segundo que más he crecido en el continente en la última década". Así, ha destacado que "este año es el e la confirmación de las iniciativas puestas en marcha" y que las buenas cifras demuestran que "no nos hemos equivocado". Aun así, el presidente del Autoridad Portuaria quiso mantener su mensaje de ambición porque lo logrado hasta aquí "no es suficiente".

El máximo responsable del muelle onubense ha detallado también en el encuentro los planes que maneja para el desarrollo del muelle de Levante, que "ha de convertirse en el elemento clave para que la ciudad y el Puerto interactúen". Ramos ha señalado que entre sus metas está completar esa transformación en el plazo máximo de tres años.