El Puerto de Huelva pide un nuevo puente sobre el Tinto e inversiones en el Corredor Atlántico

Desde la Autoridad Portuaria de Huelva se ha decidido dar un paso adelante. Los últimas actos del Puerto han contado con una coletilla por parte de la presidenta de la entidad, Pilar Miranda, en la reclamación de las infraestructuras que la provincia pide desde hace años. El último fue con motivo de la celebración del Día del Puerto el pasado lunes cuando, a la hora de los saludos a las autoridades presentes en el evento, se detuvo en el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios y el de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano, a quienes mostró "su apoyo decidido a la reclamación de mayores inversiones" en este apartado "porque necesitamos trenes rápidos que nos conecten con el resto de Andalucía y de España".

Según ha podido conocer Huelva Información, el Plan de Empresa elaborado por el Puerto de Huelva, recoge la petición de un nuevo puente sobre el río Tinto, el tercer carril en toda la extensión de la A-49 desde la capital onubense hasta Sevilla, la modificación de la rotonda que da acceso a La Rábida y a las instalaciones del Puerto Exterior y, sobre todo, la implicación del Gobierno central en el Corredor Atlántico, una infraestructura con la que se comprometió a tenerla terminada para dentro de ocho años y de la que no se ha publicado todavía ni el estudio informativo.

El Plan de Empresa elaborado para los próximos ejercicios, recoge una serie de peticiones a las distintas administraciones de cara a solicitar aquellas inversiones necesarias para desarrollar sus actividades marítimas y logísticas. En todos los elaborados hasta la fecha, se contemplan aquellas que son de mayor urgencia de cara a cumplir los objetivos en los años siguientes. Si bien el año que viene, las previsiones de tráfico apuntan a que se podría recuperar el volumen previo a la pandemia (33,7 millones de toneladas movidas en 2022), para dentro de apenas tres años los volúmenes a los que puede acceder el Puerto de Huelva hablan de una cifra (muy conservadora) cercana a los 37,8 millones.

Será entonces cuando la capacidad de las actuales infraestructuras se vea más comprometida de lo que está ahora y llegaría a suponer un verdadero cuello de botella que impediría conseguir esos objetivos. Especialmente significativo es lo ocurrido con el Corredor Atlántico. El compromiso del Gobierno central es tenerlo terminado el año 2030, es decir, tener una línea de Alta Velocidad entre Huelva y Sevilla totalmente operativa para ese año. Así se comprometió cuando apoyó la integración del Puerto de Huelva en la Red Europea de Transporte y, tal y como adelantó Huelva Información, sigue contemplando la Comisión Europea, la institución que debe regular su aplicación.

Dado que en los Presupuestos Generales del Estado no aparecen partidas específicas para llevarla a cabo y apenas se destinan a la misma 134.000 euros, el Puerto de Huelva expresa su "preocupación" por el estado en el que se encuentra un proyecto complejo que debe comenzar a dar pasos decididos para, sencillamente, "que se cumplan los compromisos acordados". Su estrategia multimodal, el impulso a la logística y el aumento de tráficos quedarían seriamente comprometidos de no conseguirse mayores avances sobre el mismo.

Los responsables portuarios piden que "se tramiten los permisos de la manera más rápida posible", habida cuenta de que se trata de una tramitación especialmente compleja ya que después de publicarse el estudio informativo (del que no se sabe nada desde hace meses), debería comenzar la redacción de la Declaración de Impacto Ambiental la cual, a pesar de haberse decidido ya el trazado de la vía también requerirá varios meses. Lo que se exige a los responsables del Ejecutivo central es "el establecimiento de un cronograma claro, con plazos marcados y que realmente se cumplan" porque "consideramos que ya vamos tarde", aseguraron a Huelva Información desde el Puerto de Huelva.

La única aportación realizada de cara a mejorar el trazado ferroviario entre las dos capitales de provincia ha sido llevado a cabo por el propio Puerto de Huelva. Se trata de la construcción de dos apartaderos para convoyes de 750 metros proyectados en Salteras y en Escacena. Se trata de dos viales que ayudarían a no ralentizar el tránsito de los trenes al tener por delante uno de mercancías. El convenio firmado con Adif incluía la financiación de dichos ramales por parte de la Autoridad Portuaria. Tiene fecha del año 2017 y todavía no se ha llevado a la práctica.

Otro tanto sucede con la petición de un nuevo Puente del Tinto, tal vez la reivindicación más llamativa de todas ellas. Hay que recordar que el mismo es propiedad del Puerto de Huelva para servir como acceso a las instalaciones del Puerto Exterior. Sobre el mismo, discurre la N-442, una de las vías más utilizadas para el acceso a buena parte de las playas de la provincia lo que, unido al aumento del tráfico pesado de camiones que necesita el Puerto, ha hecho que el mismo tenga problemas de saturación que, con toda probabilidad se incrementarán en el futuro al aumentar los movimientos en los muelles tal y como recogen las previsiones de la Autoridad Portuaria.

Por ello, se solicita la construcción de un nuevo puente, más alejado de la desembocadura del Tinto en el Odiel para que pudiera absorber el tráfico no pesado y dejar el actual para el servicio a las instalaciones portuarias, algo que serviría para mejorar la fluidez de ambos.

Un poco más adelante, también la rotonda que sirve de acceso tanto a la zona de La Rábida como al propio Puerto Exterior a través de la denominada Calle A, se encuentra, en esta ocasión por su trazado, al límite de su capacidad y constituye un cuello de botella en determinados momentos, al no poder absorber tanto al tráfico pesado que pretende acceder al Muelle Reina Sofía a través de una carretera que discurre en la zona de las actuales instalaciones de Enagás y Decal, como a la circulación de turismos que se desplazan por la misma.

Dentro del tema de las infraestructuras viarias, la Autoridad Portuaria de Huelva también plantea la extensión del tercer carril en ambos sentidos de la A-49, una obra que, dada la orografía del terreno tampoco supondría dificultades irresolubes. La petición parte del hecho de que al utilizarse el carril derecho para el tráfico de camiones, la fluidez de la vía no se vería comprometida. Según el Puerto de Huelva, "se trata de la única salida al exterior del tráfico por carretera", al menos hasta que no se concrete la conexión por autovía con Badajoz, por lo que que debe cuidarse de una manera especial y no ser víctima de los frecuentes embotellamientos que, especialmente en verano, se viven en algunos de los tramos.

Fuera de los límites provinciales, la Autoridad Portuaria también considera como fundamental el cierre Sur de la SE-40, ya que afecta directamente a los tráficos que llegan o parten del Puerto de Huelva y que dan servicio a sus instalaciones y que "crearía un cuello de botella importante si se aumentan los mismos".

Con todo ello se dispondría de unas infraestructuras de comunicación dispuestas para dar cabida a los nuevos servicios que se llevan a cabo en la actualidad y que serán una realidad en los próximos meses. Las previsiones de la Autoridad Portuaria de Huelva pasan por incrementar de una manera notable los tráficos una vez que la empresa Ferrovial concluya la ampliación de la línea de atraque del Muelle Sur que se prevé que pueda estar terminada para comienzos de año. Será el turno entonces de la nueva Terminal Multimodal resultante de los terrenos ganados con esta extensión de terreno. Todo ello, junto con la entrada en servicio de la Ciudad del Frío, así como con la entrada en servicio de las nuevas líneas que se prevé que se pongan en funcionamiento a lo largo de las próximas semanas, determinará un incremento de tráfico viario más que considerable.

El Puerto ha acometido la reordenación de los mismos en los terrenos que dependen de su competencia. Así se han renovado los viales de acceso al Muelle Sur y entraron en funcionamiento los enlaces entre la autovía H-31 y la Zona de Actividades Logísticas. El resto no depende de ellos y precisan de la colaboración institucional para un crecimiento que no puede esperar.