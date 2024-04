El Puerto de Huelva secunda el manifiesto por la línea de Alta Velocidad Faro-Huelva-Sevilla

La Autoridad Portuaria de Huelva ha secundado hoy el manifiesto por la línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda y el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, han firmado el documento que confirma la implicación del Puerto de Huelva en los objetivos del histórico acuerdo firmado entre los alcaldes de las tres capitales para lograr la conexión ferroviaria.

Como ha señalado la alcaldesa “vamos a seguir sumando apoyos para que todas las administraciones, agentes económicos y sociales, unamos nuestras fuerzas y recursos para exigir a la Unión Europea y al Gobierno de España el AVE Faro- Huelva-Sevilla, pero el beneplácito del Puerto es trascendental, porque esta conexión ferroviaria es clave para que podamos aprovechar y sacar el máximo rendimiento a todos los proyectos que tiene en marcha esta institución para cambiar el rumbo de esta ciudad y poner en marcha la nueva Huelva, de progreso y desarrollo, cuyos cimientos ya están asentados y vamos a hacer realidad en los próximos años”.

Pilar Miranda ha insistido en que “el Puerto de Huelva es un puerto de la Red Básica de Transporte Europeo, integrado en las redes transeuropeas de transporte, que no puede perder tiempo, ni consentir que la ciudad de Huelva siga sin estar conectada directamente con el Corredor Mediterráneo”. De esta forma, ha dicho que Huelva “necesita el AVE y lo necesita ya, no para dentro de unos años y menos para 2050”. En este sentido, ha dicho que” no podemos consentir que el proyecto ZAL del Puerto de Huelva, que nos va a convertir en un centro de referencia y excelencia en el ámbito de la logística, se quede sin aprovechar todas sus potencialidades por falta de conexiones ferroviarias”.

La alcaldesa de Huelva está decidida a conseguir un respaldo unánime para potenciar una línea de alta velocidad clave en el desarrollo de la provincia, manteniendo una hoja de ruta clara, firme y definida para conseguir que la Línea Faro-Huelva-Sevilla se integre en un Plan Nacional de Vertebración Territorial con una conexión que permitirá a Huelva unirse la red nacional de alta velocidad al tiempo que creará un nuevo corredor con el sur de Portugal, lo que uniría por primera vez a dos regiones como son Andalucía y Algarve.

La unidad de acción se presenta como una de las principales claves, trabajando en equipo entre las administraciones y apostando por la colaboración pública y privada.

Por su parte, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado que para el puerto onubense, como nodo del Corredor Atlántico Europeo, clúster energético y motor económico de la provincia y la región, “la puesta en marcha de esta infraestructura resulta fundamental para mejorar la conectividad de Huelva con las capitales del Algarve portugués y Andalucía, especialmente en un momento clave para la transformación urbanística de la ciudad y su crecimiento económico y turístico de la mano del Puerto de Huelva con el proyecto de remodelación del Muelle de Levante”.

En este contexto, la mejora de las comunicaciones promoverá el flujo comercial y las sinergias entre estas ciudades, que contribuirá a captar nuevas inversiones y proyectos empresariales. Asimismo, Santana ha asegurado que “desde el Puerto de Huelva lamentamos que la Unión Europea haya pospuesto hasta 2050 la llegada de la alta velocidad a Huelva y que el Gobierno no haya recurrido esta decisión”.