Profunda tristeza por la muerte de La Moni: Iba a recibir un premio este sábado en la Gala Drag de Huelva

La Moni de Huelva era todo un referente para el colectivo LGBTIQ+ y este fin de semana iba a ser reconocida, también, por primera vez, en la tercera edición de la Gala Drag que se celebra en la Casa Colón. En esta ocasión, la onubense iba a ser galardonada en el marco de los Premios Tacón de Huelva. Una iniciativa que reconoce a personas, entidades o empresas influyentes del colectivo, ya sea por su trayectoria o por su ayuda.

Desde la organización de la gala han mostrado "su más profundo pesar" por no poder entregarle "a su querida amiga este premio que tanta ilusión le hacía". Nacho Rivera, organizador de la cita, se ha mostrado "en shock. No me lo creo, porque estábamos deseando hacerle el homenaje en nuestra gala y no me lo esperaba. He tenido una unión con ella muy grande todo este tiempo". Afirma que, a pesar de haber recibido numerosas distinciones a lo largo de su vida, "esta iba a ser la primera vez que recibiera un premio por parte del colectivo y estaba muy ilusionada por abrir todo un camino".

Con todo, Rivera asegura que en la gala de este sábado "se le va a rendir un gran homenaje, como se merece" y que esta tarde está convencido de que "será una locura la cantidad de gente que irá a despedirla al tanatorio, porque todos la querían".

A las puertas del Mes del Orgullo, que se celebra en junio, La Moni se despide de su ciudad después de año acompañando a todos aquellos que se han atrevido a dar un paso al frente por la libertad y la diversidad. Sin ir más lejos, el pasado año ella misma dio ejemplo subiéndose a una de las carrozas realizadas en la Escuela de Arte León Ortega para recorrer la capital en la Marcha por el Orgullo, junto a numerosas miembros del colectivo LGBTIQ+.

Ha sido la mejor embajadora de la tolerancia, la igualdad y la inclusión, valores fundamentales que la han acompañado siempre y que la han llevado a ser amada y respetada en su ciudad. Tanto como para dar su nombre a una de sus calles. Desde hoy, La Moni de Huelva será más que nunca recordada cuando los ciudadanos pasen junto al Parque de los Bomberos. Un reconocimiento que en 2013 le brindó el alcalde, Pedro Rodríguez, poniendo en valor "el ingenio del artista Antonio Herrera Dabrio y su labor con los más desfavorecidos".