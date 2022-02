Preocupación en las escuelas infantiles adheridas por la creación de plazas gratuitas de 0 a 3 años

El modelo andaluz para el primer ciclo de Infantil (0 a 3 años), basado en el Programa de Ayuda a las familias que supone la subvención de plazas en centros adheridos a la Junta de Andalucía, da un vuelco tras la admisión por parte de la Consejería de Educación de una partida de fondos para la creación de nuevas plazas. Se trata de un cambio de criterio que pone contra las cuerdas al sector afectado, formado por las empresas que gestionan estos centros.

La bajada de la natalidad de los últimos años más las consecuencias económicas derivadas de la pandemia son dos circunstancias que han provocado una fuerte bajada de la escolarización de esta etapa no obligatoria. Hay un superávit de plazas, con muchas áreas saturadas que imposibilitan la apertura de nuevos centros. En paralelo, el Ministerio de Educación ofrece a las comunidades autónomas fondos Next Generation para la creación de nuevas plazas de 0 a 3 años y aunque en un principio la Junta de Andalucía mostró su oposición porque contravenía el modelo andaluz e iba en detrimento de las empresas del sector, finalmente ha aceptado una primera partida.

Una de las organizaciones afectadas es Escuelas Infantiles Unidas, que critica este cambio de criterio en el seno de la Consejería que dirige Javier Imbroda "tras meses defendiendo y afirmando en sede parlamentaria que dichos fondos no serían asumidos". La asociación, que aglutina 574 centros de Educación Infantil con más de 30.000 plazas en toda la comunidad andaluza, lamenta que "una primera partida de 37 millones de euros para este año 2022 serán aplicados desde ya en Andalucía para la construcción de nuevos centros de Educación Infantil".

Maribel Uncala, presidenta de la organización, recuerda el informe que presentaron ante el Parlamento Europeo en el que consideraban que la gestión del Ministerio de Educación de estos fondos "no se podría justificar con la creación de plazas nuevas, ya que de esta forma no se logra aumentar la escolarización, no se apoya a las pymes ni al empleo femenino".

Uncala señala en referencia al cambio de parecer de la Junta que "se escudan en que aceptan una primera partida, confiando en el que Gobierno central cambie el destino de los fondos europeos de Educación Infantill -de crear plazas nuevas en vez de bonificar las actuales para aumentar la escolarización- y todos sabemos que eso no va a ocurrir". En este sentido, advierte que "habrá que sentase a ver qué localidades tienen demanda, porque ciertamente la mayoría son zonas saturadas". Pone el ejemplo de la Sierra de Huelva, donde la construcción de una escuela infantil "será muy positivo" mientras que, considera, "habrá miles de familias que no puedan escolarizar por sus rentas, y los centros con un tercio de plazas vacías".