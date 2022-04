Podemos pide al Ayuntamiento de Huelva medidas para recuperar la atención bancaria personal

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, defenderá en el Pleno municipal del próximo miércoles una iniciativa para que el Consistorio de la capital “ayude a las personas mayores a y las más vulnerables para que dejen de sufrir las consecuencias de la falta de atención personal en las entidades bancarias”. Rossi propone al Ayuntamiento medidas específicas para que quienes tienen serias dificultades en el momento de realizar sus gestiones bancarias en cajeros automáticos o mediante aplicaciones informáticas puedan ser atendidas personalmente, “sin tener que esperar a las puertas de las entidades bancarias en largas y desesperantes colas”.

Para ello, Rossi plantea que se convoque a la comisión municipal correspondiente para revisar “al alza” la tasa que pagan los bancos por mantener cajeros en la vía pública de la ciudad y que en la actualidad es de tan sólo 378,95 euros al año por terminal. Rossi precisa que “para muchas personas, sobre todo mayores, la eliminación de oficinas físicas y la reducción de personal” que está realizando, a gran escala en todo el sector bancario para seguir maximizando sus enormes beneficios económicos, “está marginando a las personas usuarias que no están capacitadas para realizar sus gestiones en las entidades financieras, de manera exclusivamente on line’por la brecha digital”.

Rossi también pide al Ayuntamiento que adapte sus protocolos de atención ciudadana para incorporar en los mismos la figura de la persona consumidora vulnerable y prestarles así el respaldo que necesitan para realizar sus gestiones bancarias. Además, Rossi propone que el Ayuntamiento le de preferencia, a la hora de realizar sus operaciones bancarias y financieras, a aquellas entidades que “presten una atención dirigida a facilitar el acceso personal a sus clientes vulnerables.

La portavoz municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Huelva señala que, con esta iniciativa, “le damos respuesta las miles de personas, sean mayores o que por cualquier otro motivo no estén habituados o no se vean capaces de usar las herramientas tecnológicas on line”, a las que la eliminación de sucursales bancarias les supone “un obstáculo prácticamente insalvable”. En este sentido, Rossi apunta a que en la ciudad de Huelva se están movilizando, reclamando la recuperación de la atención bancaria presencial, colectivos como la Plataforma de Pensionistas onubenses, siguiendo el movimiento que en toda España impulsó para ello Carlo San Juan, activista de 78 años de edad que a principios de este año lanzó con gran repercusión la campaña Soy mayor, no idiota.