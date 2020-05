El Pleno aprueba por unanimidad un plan de ayudas económicas de 2,1 millones para combatir a la crisis

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobó por unanimidad en una sesión de más de diez horas un plan de ayudas directas para empresas y de servicios sociales con el que luchar contra el impacto del Covid-19 en la ciudad. La partida sale de una la modificación presupuestaria de cuantías no ejecutadas y otras que no se llevarán a cabo. Además, el documento aprobado es un marco vivo que se irá nutriendo con nuevas aportaciones y modificaciones según dicten las circunstancias, así como de partidas que no se puedan ejecutar por las consecuencias de la pandemia.

La sesión, que ha contado con la presencia física de los portavoces de cada uno de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento así como los concejales del Equipo de Gobierno de las áreas a tratar, ha sido accidentada por las dificultades técnicos iniciales con el sistema de recuento de votos así como la propia descoordinación de los ediles. El sistema telemático generó más de un quebradero de cabeza con micrófonos abiertos e interrupciones en la primera mitad del Pleno. De hecho, la votación debió hacerse de forma nominal y a viva voz tras las dificultades iniciales.

La modificación presupuestaria se trata de una inyección que, como se ha detallado en esta sesión semipresencial y telemática -que ha arrancado con un minuto de silencio en señal de luto por las víctimas de la pandemia en Huelva-, supondrá la consignación de 1,5 millones de euros a ayudas para pymes y autónomos afectados por esta crisis. Asimismo, en este montante se incluyen 350.000 euros para ayudas de emergencia social -para cuestiones básicas como suministros y alimentación- a las familias que esta situación sobrevenida ha dejado sin recursos; y un refuerzo de 150.000 euros para las ayudas al alquiler de viviendas en casos de extrema vulnerabilidad igualmente provocados por el Covid-19. Además, el Consistorio onubense destinará 150.000 euros a material farmacéutico y sanitario; así como 30.000 euros a mamparas de protección para las instalaciones municipales.

La primera teniente de alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales, María Villadeamigo, pone en valor “el esfuerzo inmenso que estamos haciendo desde el Ayuntamiento para dar cobertura a esta crisis, porque lo primero son las personas, con un plan integral de medidas extraordinarias que ahora mismo es nuestra prioridad máxima, sin renunciar a los proyectos que ya teníamos en marcha para la ciudad. Un plan que podemos llevar a cabo al haber logrado durante el estado de alarma que los presupuestos municipales hayan entrado en vigor, utilizando 500.000 euros del Fondo de Contingencia del mismo para ayudas sociales y de vivienda, y recurriendo a otras partidas cuya baja en ningún caso afectan a la calidad de los servicios públicos”.

“Y esto no quedará aquí, -ha apuntado la concejala- pues los presupuestos son un documento vivo que adaptaremos a las necesidades que presente la ciudad en la evolución de esta situación para atajar la vulnerabilidad económica y social que ha generado el Covid-19”.

La convocatoria de subvenciones a pymes y autónomos, ya anunciada por el alcalde Gabriel Cruz días atrás, busca dar liquidez a las empresas radicadas en la capital y amortiguar la reducción drástica de sus ingresos, una medida de reactivación económica que se suma a las exenciones fiscales y otras iniciativas de apoyo al tejido empresarial onubense, desde el compromiso del Ayuntamiento porque Huelva recupere su pulso cuanto antes.

Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y los beneficiarios serán los solicitantes que hayan tenido que cerrar sus negocios por el estado de alarma (comercios minoristas y servicios privados de diversa índole (deportivos, educativos, agencias de viaje, etc). La ayuda establecida será de un único pago por importe de 500 euros para todos aquellos solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases, que, a partir de esta aprobación en el Pleno, se publicarán en el BOP y en la web municipal, abriéndose el plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de ser desarrollada la actividad en distintos establecimientos ubicados en este municipio, la cuantía máxima de la ayuda recibida no podrá superar la cantidad total de 1.200 euros.

Supresión permanente de las tasas de licencia de apertura

Otra importante iniciativa que por unanimidad ha visto luz verde en esta sesión plenaria a instancias del equipo de Gobierno es la derogación de la tasa por licencias, informes de calificación ambiental y declaraciones responsables para la apertura de establecimientos e inicio de actividad. Asimismo, en esta sesión se ha aprobado la supresión de la tasa de veladores hasta final de año, medida de apoyo a la hostelería, prolongando la exención tributaria ya aplicada durante la vigencia del estado de alarma a los bares, cafeterías y restaurantes que tengan terrazas en la vía pública. Igualmente para ayudar a este sector, uno de los más damnificados en esta coyuntura, con el respaldo de todos los grupos y la abstención de Ciudadanos ha prosperado la propuesta del Grupo Municipal del PSOE para la adaptación de la normativa superior en lo relativo a regulación de veladores a la “nueva normalidad” derivada de la crisis sanitaria.

A pesar de la buena sintonía general, el Pleno no ha estado exento de roces y reproches con Vox como principal destinatario. Así, el portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Baluffo, acusó a la formación de Wenceslao Font Briones de “una vez más, VOX ha roto la unanimidad impidiendo la presentación a este Pleno de una declaración institucional conjunta de toda la corporación municipal, expresando las condolencias del Ayuntamiento por todas las víctimas del coronavirus, nuestra solidaridad con sus familiares, desear una pronta recuperación a las personas contagiadas, poner en valor el esfuerzo del personal sanitario y la colaboración ciudadana durante el confinamiento, y, de otro lado, reclamar en esta situación fondos estatales, autonómicos y europeos”. A pesar de que un asunto “de la importancia del que nos ocupa requiere el consenso y la unidad política”, finalmente, por el desmarque de este partido, estos posicionamientos institucionales se han elevado a la sesión como propuesta de la primera teniente de alcalde”.

Avances en materia urbanística

En este Pleno ha tenido lugar por acuerdo unánime la aprobación definitiva del estudio de detalle para la ampliación y reforma de los espacios educativos del IES Alto Conquero de la Avenida Manuel Siurot de Huelva. “La Junta ya no tiene más excusas para demorar la ejecución de una actuación largamente demandada en la comunidad educativa”, ha manifestado el portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Baluffo.

También con total consenso, el Pleno ha dado vía libre definitiva al estudio de detalle de la parcela del Campus del Carmen en la que está previsto construir la residencia universitaria. Se trata del último trámite, con el que el Ayuntamiento culmina los procedimientos urbanísticos para hacer posible el equipamiento que promueve la UHU y que será objeto de una licitación en régimen de concesión administrativa para la construcción y explotación del edificio.

Moción socialista contra la homofobia, la transfobia y la bifobia

La bronca ha retornado de nuevo al Pleno con la moción socialista contra la homofobia, transfobia y la bifobia. Con el apoyo de todos los grupos municipales menos VOX ha salido adelante la moción del Grupo Municipal del PSOE en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia el 17 de mayo de 2020, “iniciativa que se planteó como declaración institucional de todos los grupos de la corporación municipal, como siempre lo ha sido, y que -ha remarcado Baluffo- nuevamente, al desmarcarse el partido de ultraderecha, hemos tenido que llevar al Pleno como moción socialista al dinamitar VOX la unanimidad, como ocurriera en anteriores ocasiones en esta legislatura, en asuntos relativos a la tolerancia y el respeto a la diversidad en nuestra sociedad”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva quiere mostrar su apoyo a todas las personas LGTBI que son perseguidas y objeto de delitos de odio por ser quienes son. Asimismo, el Pleno se compromete a promover campañas de sensibilización; dar su apoyo para que se logre la supresión legal de las terapias de reversión o conversión; colaborar para que se acabe con la violencia de las personas LGTBI; y el fomento en los centros educativos de la formación sobre la diversidad sexual, con el personal de las instituciones públicas a todos los niveles administrativos, así como en centros de mayores.

Iniciativas de la oposición aprobadas

Con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de Adelante Huelva ha sido aprobada la moción del PP en apoyo a la hostelería y el turismo en la crisis del Covid-19, instando al Gobierno de España a promover la reforma legislativa necesaria para que sean declarados como material sanitario de primera necesidad las mascarillas, los guantes y el gel hidro alcohólico, de modo que estos artículos pasen a estar gravados del actual tipo del IVA del 21% al tipo del IVA súper reducido del 4%.

Todos los grupos han votado a favor de la moción de Ciudadanos para realizar las modificaciones pertinentes para la ejecución y terminación de las obras de las plazas de los Templetes y Andalucía, enmarcadas en la EDUSI, en el menor tiempo posible, informando a los vecinos de los plazos mínimos de finalización de obras, así como la información de estos proyectos en su conjunto.

Con el apoyo del PSOE y Mesa de la Ría, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP y VOX ha visto luz verde la moción de Adelante Huelva para promover “las instituciones al servicio de la gente”. Una iniciativa con la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno Central a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos. En paralelo, se emplaza a la Junta de Andalucía a transferir a los municipios andaluces al menos un 20% del importe que en concepto de Patrica se viene adeudando a los ayuntamientos por el incumplimiento de los últimos años de esta ley.

La Mesa de la Ría ha conseguido el apoyo del PSOE, PP, Ciudadanos, VOX -Adelante Huelva se ha abstenido en la votación- para sacar adelante su propuesta de construcción de un parking subterráneo en la parcela destinada al Parque del Ferrocarril.

Con la abstención del PP y de Adelante Huelva y el respaldo del resto ha salido adelante la iniciativa de VOX para que se culmine la redacción del nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso la nueva adjudicación de la zona ORA.