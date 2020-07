El equipo de Gobierno lleva al Pleno la dotación económica para el mercado temporal de San Sebastián de Huelva

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo, ha anunciado que en el Pleno se dotarán económicamente las instalaciones temporales para el traslado de los detallistas del Mercado de San Sebastián durante las obras de rehabilitación integral de este edificio. Un paso fundamental “para que en el menor tiempo posible se dé cumplimiento a un compromiso electoral del alcalde con los vecinos y comerciantes de la zona de Huerta Mena, al que en nuestros presupuestos destinamos 2,2 millones de euros para revitalizar como atractivo comercial y turístico un edificio al que no se le ha hecho nada en 60 años”.

De esta manera, por una cuantía de 450.000 euros, el equipo de Gobierno eleva a esta sesión plenaria el compromiso del gasto plurianual del contrato de suministro e instalación, en régimen de arrendamiento, de una carpa y construcciones modulares prefabricadas, para la reubicación temporal de los comerciantes en la Plaza Paco Toronjo, lugar acordado con la Asociación de Comerciantes.

Con una superficie de 900 metros cuadrados y cubierto por una carpa para proteger del sol y de las inclemencias del tiempo, el mercado temporal contará con 26 módulos, de los cuales 21 serán puestos de venta (9 de pescados y mariscos; 4 carnicerías; 5 de fruta y verduras; 1 de frutos secos; 1 de especias y frutos secos, 1 churrería, 1 de encurtidos, 1 panadería) y habrá también un módulo de almacén, 2 módulos para contadores, uno de aseos y otro para oficina.

Baluffo ha indicado que “el diseño de los módulos, además de atender a la normativa higiénico-sanitaria, contempla también las necesidades individuales que nos ha planteado cada comerciante”. Con carácter general, los puestos contarán, además de con agua caliente, con aire acondicionado y contador independiente de luz y agua.

Según el portavoz, se refrenda así “el compromiso de este equipo de Gobierno por una actuación que consideramos estratégica para apostar por el comercio de proximidad y el dinamismo en esta barriada. No es un proceso fácil, pues ha requerido llegar a un consenso y una tramitación muy compleja. Pero contamos con la consignación presupuestaria y estamos en el camino con el importante paso que damos en este Pleno”.

Por otra parte, en este Pleno se avanzará en el procedimiento para la nueva concesión de la Zona ORA y el servicio de grúa, toda vez que por sentencia judicial quedó anulado el contrato que los anteriores mandatarios del PP, “en otra muestra de su nefasta gestión, firmaron en 2013 con la empresa Dornier con una vigencia de 20 años para la gestión y explotación de ambos servicios".

Además de la aprobación inicial de las nuevas ordenanzas, a esta sesión se lleva el estudio de viabilidad elaborado por los servicios económicos del Ayuntamiento, avanzando así en el expediente para la nueva concesión -por 14 años y un canon anual de 590.185 euros-, en la que se ampliarán los bonificados, ya que, aparte de a los residentes, habrá tarifas reducidas para los trabajadores y empleados públicos de empresas ubicadas dentro del área de aplicación de la ordenanza y los estudiantes cuyos centros educativos estén también en la zona.

Para ambos colectivos se crea una nueva tarifa diaria para los tramos completos de la mañana y la tarde, que supondrá un ahorro económico, además de no tener que seguir renovando cada dos horas el pago por la ocupación de la plaza de estacionamiento.

“Damos así cumplimiento a otro de nuestros compromisos electorales” y, asimismo, “los vehículos eléctricos estarán exentos del pago de las tarifas de la Zona ORA”, abundando en la apuesta del equipo de Gobierno por fomentar la movilidad sostenible”.

En otro orden de cosas, el equipo de Gobierno abordará en este Pleno la inclusión de la sede administrativa de Aguas de Huelva en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de interés del PGOU, otorgándole el grado de protección integral no monumental, de forma que no podrá ser demolido, no se permitirá su ampliación y las actuaciones de reforma y mantenimiento se realizarán teniendo en cuenta los materiales y sistemas constructivos empleados en su realización.

“Este edificio que el arquitecto onubense Tomás Curbelo -fallecido recientemente- diseñó en 1994, es objeto de catalogación en un año tan especial como el del 50 Aniversario de Aguas de Huelva”, ha apuntado el edil.

Otra de las iniciativas que desembarcan en esta sesión es la aprobación inicial de la ordenanza de gestión de residuos de construcciones y demolición, avanzando en un proceso en el que previamente se han mantenido encuentros con colectivos vecinales, empresarios, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de consumidores y usuarios y grupos ecologistas, para abordar la nueva normativa, que se actualiza, ha indicado Baluffo, “para mejorar sustancialmente la gestión de los residuos en un escenario calificado ya como de emergencia climática, en el que queremos ser referentes en la aplicación de los principios de la economía circular, para maximizar la vida útil de los materiales”.

“Con esta ordenanza -ha señalado el portavoz- perseguimos el control y la trazabilidad en todo momento, de los residuos de las obras para su óptimo tratamiento, redundando en la mejora del medio ambiente. Como novedades, creamos un registro municipal de contenedores de obras y/o transportistas de residuos de la construcción que ejerzan esta actividad en la ciudad; y fijamos, como condición impuesta por las nuevas normativas para que sea otorgada la licencia municipal de obras, una fianza o garantía financiera equivalente que avale el cumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a los residuos de la obra”.

Ante la noticia de que la Federación Española de Bádminton ha dejado al club onubense fuera de la Liga de la División de Honor por un error burocrático, se elevará a este Pleno una declaración conjunta de todos los grupos municipales “a instancias del alcalde de la ciudad”.

De este modo, “Huelva alzará su voz para que la Federación rectifique su decisión”, ha adelantado el portavoz del equipo de Gobierno, dando cuenta del “contundente respaldo de este Ayuntamiento y de la ciudad de Huelva al Club de Bádminton IES La Orden, que se merece por méritos deportivos sobradamente demostrados jugar en la máxima categoría y un error administrativo no puede poner en peligro su existencia y supervivencia”.

“Además, -ha precisado- solicitaremos el apoyo de todas las administraciones públicas y especialmente del Consejo Superior de Deportes, para alcanzar una solución a este problema. Porque este club es orgullo y seña de identidad para una ciudad que tiene en el deporte una de sus grandes fortalezas y, en concreto, en el bádminton, una trayectoria tan importante que no solo organizamos aquí en 2017 el Campeonato Europeo, sino que Huelva acogerá el año que viene el Mundial, con todo el impacto económico, social y de promoción que eso conlleva”.