El Pleno en bloque aprueba remodelar la Plaza de la Merced

Lo que pidió Gallardo y salió adelante es que se devuelva a la plaza un diseño "que nunca debió cambiarse", con parterres andaluces, flora autóctona, todo ello al mismo nivel, de forma que la visibilidad sea total, y la accesibilidad también, así como que se reponga el templete. No obstante, al ser admitida y votada a favor la transaccional defendida por IU, los vecinos de la zona serán partícipes de las decisiones que se adopten.

El PP, a través de Felipe Arias, dejó claro que la transformación de la Merced es "una asignatura pendiente", si bien advirtió de las dificultades fisionómicas que entraña que la plaza se sitúe a un mismo nivel. La advertencia del concejal e Urbanismo, Manuel Gómez, fue otra: habrá que incluir la iniciativa en los presupuestos y la inversión que requerirá será "importante". Pero esto no quita, según señaló, que se deba intervenir "más pronto que tarde" en esta plaza, una de las más conocidas de la capital y ubicada en uno de los barrios más populosos.

A pesar de las reticencias iniciales del portavoz de Participa Huelva, Jesús Amador -fundamentadas en que hay priorizar las actuaciones y medidas en función de los presupuestos, así como en la presentación, por parte de IU, de una transaccional para que se haga partícipe a los vecinos del proyecto- finalmente el edil no adscrito sacó adelante su iniciativa por unanimidad y el Consistorio, a través de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, redactará un proyecto para rediseñar la plaza, de modo que sea más accesible física y visualmente.

Cabezo de la Joya: posturas enfrentadas

El equipo de gobierno y los dos ediles no adscritos hicieron que la moción de Participa Huelva relativa al Cabezo de la Joya, ante la que se abstuvo Cs, no prosperara. Jesús Amador pidió al Pleno que se suspenda el planeamiento vigente para "proteger a esta zona de presiones urbanísticas", de modo que se adecue como área de reserva natural y arqueológica de la ciudad. Para ello, solicitó que el Ayuntamiento negocie con los propietarios una compensación con derechos sobre otros terrenos de la capital. Mesa de la Ría defendió la viabilidad y legalidad de esta transferencia de aprovechamientos, pero los socialistas, que criticaron que se lleve a Pleno esta moción cuando la modificación del plan acaba de recibir las alegaciones tras pasar por el periodo de exposición pública, señalaron que la opción propuesta tendría un coste por determinar. Además, Manuel Gómez insistió en que el nuevo proyecto duplica el espacio libre público al concentrar la zona de edificaciones y el popular Manuel Remesal advirtió de que de forma unilateral no se puede suspender un plan recogido en el PGOU.