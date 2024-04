El Pleno municipal se une para exigir mejoras ferroviarias en Huelva y el AVE a Sevilla y Faro

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva se une para exigir mejoras ferroviarias y la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro. Por unanimidad salieron adelante las mociones presentadas por los grupos municipales del PP y Vox, iniciativas con las que, por una parte se quiere trasladar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y al Ministerio de Transporte la protesta de la Administración local por "el pésimo servicio ferroviario en Huelva" así como a instar para se lleve a cabo una investigación y se depuren responsabilidades por "el grave incidente que puso en riesgo la vida de los pasajeros del Alvia Madrid-Huelva" con la equivocación del itinerario, incidente ocurrido el pasado 4 de abril.

Por otra parte, se solicita tanto a la Subdelegación del Gobierno como al Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana información sobre la conexión ferroviaria Huelva-Sevilla anunciada, su presupuesto y plazos de ejecución definidos, así como se pretende conseguir el compromiso del Gobierno de España con la Alta Velocidad para Huelva, de manera que las lanzaderas propuestas que conecten Huelva con Sevilla no supongan renunciar a la Alta Velocidad.

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Felipe Arias, subrayó que "el estado en el que se encuentran las infraestructuras ferroviarias preocupa a los ciudadanos y al equipo de gobierno". Indicó que es toda una odisea coger un tren debido a las continuas averías y lamentó "la falta de compromiso del Partido Socialista con la Alta Velocidad, falta el apoyo indiscutible del Gobierno de España con la línea Sevilla-Huelva-Faro, una línea de Alta Velocidad que es irrenunciable para Huelva". Subrayó que el hecho de que "vengan mejores trenes, modernos y equipados no es incompatible con la Alta Velocidad", a lo que añadió que "no vamos a renunciar a la Alta Velocidad ni a que la conexión a Sevilla se arregle".

El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Wenceslao Font, indicó que se trata de reclamar "las infraestructuras que Huelva necesita", entre las que está el Alta Velocidad. Subrayó que "estamos cansados de propuestas", que finalmente no se cumplen, por lo que exige que desde el Ministerio se detalle la partida presupuestaria que hay para las lanzaderas, "es importante que haya una mejoría, que haya seguridad", de ahí que pide al Gobierno "un compromiso con Huelva a base de presupuestos y con obras ejecutándose".

La portavoz del Grupo Mixto, Mónica Rossi, manifestó que "la situación es preocupante, las infraestructuras requieren una inversión lo más rápido posible", pero lamentó que "se está utilizando la situación y problemas de infraestructuras ferroviarias para no hablar de otros problemas que tiene Huelva". Abogó por un tren de altas prestaciones que tarde menos de una hora a Sevilla y tenga una parada en la Costa occidental.

El portavoz del Grupo del PSOE, Francisco Baluffo, recordó que la primera reunión para la línea Huelva-Sevilla-Faro tuvo lugar en 2021 y felicitó a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, por seguir trabajando en ello. Baluffo recalcó que "esa línea nos garantiza la Alta Velocidad y es una línea irrenunciable, Huelva se lo merece, no puede quedar aislada de la red de líneas de Alta Velocidad". Comentó que el Gobierno de España "no renuncia a la línea Sevilla-Huelva-Faro, está incluida en la Red Transeuropea de Transporte". No obstante, coincide con el resto de los grupos con representación en el Ayuntamiento en el deseo de que esta línea "sea una realidad cuanto antes", por lo que se insta al Gobierno de España y al Parlamento Europeo a que se sea una realidad antes de 2050.

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE explicó que hasta que no haya línea de Alta Velocidad, "no tiene que quedarse Huelva con las mismas infraestructuras, el Gobierno se compromete a que Huelva y Sevilla estén mejor conectadas y en menor tiempo", por lo que abogó por "trabajar todos unidos para que llegue a buen puerto, se trata de conseguir las infraestructuras necesarias para Huelva".

En la sesión plenaria también se dio el visto bueno, con la abstención del Grupo Mixto y Vox y con el voto en contra del PSOE, al Protocolo General de actuación entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Huelva para la adquisición del edificio de la antigua estación de tren y la cesión de la parcela dotacional trasera del Colegio de Ferroviarios. Felipe Arias indicó que se trata de "un proyecto importante que va a permitir recuperar y rehabilitar dos edificios que se estaban deteriorando". Recordó que la antigua estación se le ha cedido a la Diputación de Huelva por el mismo dinero que se le pagó a Adif por ella.

Francisco Baluffo manifestó la oposición de su partido a la venta de "un edificio, que es un patrimonio histórico, por un precio irrisorio" y animó al equipo de gobierno a que "el edificio siga siendo del Ayuntamiento y de los onubenses" y a que se busque financiación externa para su rehabilitación como se hizo con el antiguo cuartel de Santa Fe con el Programa 1’5% Cultural del Ministerio de Fomento. En este sentido, Felipe Arias, incidió en que "el edificio sigue siendo de la ciudad de Huelva, se da solución a un problema que el PSOE no fue capaz de solucionar, buscando una forma de solución inmediata",

Por otra parte, fue unánime, a propuesta del equipo de Gobierno, el apoyo a las reivindicaciones para la mejora de las condiciones de trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En este sentido, se solicita a los organismos e instituciones competentes que doten de los medios necesarios a los agentes para poder desempeñar sus funciones en condiciones de seguridad; que las partidas presupuestarias sean las necesarias para asegurar además el aumento de las plantillas. Asimismo, se solicita la declaración de Zona de Especial Singularidad a los lugares de alto riesgo para así conseguir una afluencia masiva de operativos a esas zonas; que las profesiones de Policía Nacional y Guardia Civil sean consideradas Profesiones de Riesgo, con sus efectos inherentes; y que los agentes tengan respaldo en sus actuaciones cuando necesiten usar los medios de dotación.

Además, se aprobó por unanimidad la moción presentada por Vox para realizar un estudio de las necesidades de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, en cuanto a personal, instrumentos y material, y trasladarlas en la medida de lo posible a los próximos presupuestos municipales. También por unanimidad se secundó la propuesta del equipo de Gobierno Popular de no recurrir la sentencia contra el proyecto urbanístico del Cabezo Mondaca, como ya se hizo con el Cabezo de la Joya.