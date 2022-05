El Pleno apuesta por integrar restos arqueológicos en la Plaza de San Pedro de Huelva

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva apuesta por integrar restos arqueológicos en la Plaza de San Pedro. Por unanimidad fue aprobada, con una enmienda transaccional socialista, la iniciativa presentada por Unidas Podemos dirigida a poner en valor los posibles hallazgos que se realicen durante las obras de peatonalización que se van a llevar a cabo en el emblemático espacio público. "Lo que salga a la luz se ponga en valor", apuntó la portavoz del grupo, Mónica Rossi, que indicó que una vez que se desarrolle la actividad arqueológica y el estudio correspondiente "se haga una adecuada integración en la remodelada Plaza de San Pedro".

La enmienda transaccional socialista contempla que el Consistorio, en el supuesto de que se decidiese por las autoridades competentes en materia de protección del patrimonio la obligatoriedad de integración de los restos arqueológicos hallados, acometa ésta teniendo presente la generalidad del conjunto arqueológico para favorecer una interpretación de todo el entorno de la Plaza San Pedro. En la esquina de la misma se encontró parte la primitiva muralla de la ciudad, datada a finales del siglo III a. de C., que se puede ver en el interior del supermercado El Jamón.

Rossi recalcó que la integración de los restos arqueológicos que se puedan encontrar en la zona supondrá una modificación del proyecto de peatonalización, que deberá consultarse con la asociación de vecinos y colectivos conservadores del patrimonio. Destacó que los restos arqueológicos "son seña de identidad de Huelva, estamos orgullosos de que sea la ciudad más antigua de occidente" y deben incluirse en la oferta histórica y turística de Huelva.

El responsable del área de Urbanismo, Manuel Gómez, señaló que la peatonalización que se va a acometer en la Plaza de San Pedro y entorno tiene como objetivo que el casco histórico de Huelva "sea más amable y sostenible". Subrayó que en el presupuesto está prevista la actividad arqueológica, un 5% del mismo, que asciende a 86.000 euros, "estamos en la línea de la conservación del patrimonio de la ciudad, confío que con esta actuación se pueda poner en valor el patrimonio".

La ocupación ilegal de un bloque de viviendas en la calle Tharsis fue otra de las cuestiones abordadas en la sesión plenaria. Hubo preguntas de Ciudadanos, Mesa de la Ría y de Vox y una iniciativa del PP, que respaldada por todos los grupos a excepción del concejal no adscrito Jesús Amador, recoge que el Ayuntamiento actúe ante el caso de ocupación ilegal, obligando al cumplimiento y respeto de las ordenanzas municipales en materia de seguridad, edificaciones, ruido, medio ambiente y medidas contra incendios, así como que se convoque la Junta Local de Seguridad y se elabore un plan de prevención de delincuencia con especial atención a las ocupaciones ilegales.

Jesús Amador se abstuvo porque no está de acuerdo con la "criminalización de las personas que necesitan de forma urgente un sitio donde vivir, no todos los casos de ocupación son iguales". La presidenta del Grupo Popular, Pilar Marín, manifestó que "Huelva sigue siendo escenario de ocupaciones, alterando la convivencia de vecinos". Recordó que hay un protocolo municipal de actuación contra la ocupación ilegal "pero no se ha puesto en marcha" y recriminó que el equipo del gobierno sólo actúe cuando hay "presión vecinal".

El concejal de Seguridad, Luis Albillo, comentó que cuentan con un informe del 27 de agosto de 2010 sobre la ocupación del inmueble, "la propiedad ha cambiado, no se ha localizado y ahora no hay un solo propietario, se está trabajando por solucionar el problema, pero es complejo". Según Albillo, se ha actuado con servicios de limpieza y bomberos "para aliviar la situación", incluso la Policía Nacional realizó tres desalojos con sentencia judicial . Aseguró que "se va a hacer todo lo necesario para subsanar la situación".

Por unanimidad se aprobó la moción de Vox para, ante la llegada del verano y el consiguiente aumento del tráfico en el Puente del Odiel, el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a que adopte medidas urgentes para mejorar el viaducto. El portavoz del grupo, Wenceslao Font, incidió en que el puente tiene cerca de treinta años y "nació con deficiencias", a lo que añadió que tener buenas infraestructuras "consolida la economía y el desarrollo de la provincia". El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Baluffo, defendió que "hay que darle una solución definitiva y consensuada, la infraestructura es insuficiente".