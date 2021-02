Pilar Miranda: “El Puerto de Huelva está preparado para cuando la pandemia termine”

Es difícil seguirle el ritmo. Descubrió una entidad más grande de lo que imaginaba y se empeña en disfrutar de ello. Habla con la convicción de quien cree en lo que hace y a pesar de que el año habla de pérdidas, tiene en marcha proyectos que ayudarán cuando esta pesadilla acabe.

–Este mes cumple dos años al frente del Puerto de Huelva. ¿Era lo que se esperaba cuando veía el Puerto desde el Ayuntamiento?

–No conocía el Puerto, porque era el gran desconocido. Sabía que era una entidad potente y que hacía cosas importantes. En cualquier caso, me parecía poco accesible.

–¿Con esa imagen cómo fue su primer día?

–Me esperaba Ignacio (el director del Puerto) junto a todos los técnicos. En cuando a los proyectos, al principio hablé con ellos y me impactó profundamente lo que estaban haciendo en el Muelle Sur; en el capítulo personal, me admiró la calidad humana y profesional de los trabajadores. En el Ayuntamiento mantenía buenas relaciones con los técnicos, pero sin ánimo de comparar porque son administraciones distintas, en el Puerto tienen una capacidad de trabajo que se basa en que nos gusta lo que hacemos.

–Se nota, desde luego.

–Tenemos un grupo de Whatsapp muy activo en el que estamos todo el día hablando de aspectos en los que podemos mejorar. Sale una normativa o un proyecto, alguien lo manda y lo comentamos todos.Al principio, imponen un poco, porque tienen una formación impresionante, pero conforme los conoces, te das cuenta que son unas personas increíbles.

–De ahí la serie que están proyectando en las redes sociales con las personas que componen la organización del Puerto.

–Quería que nos conocieran, que supiéramos el equipo tan impresionante que forman.

–Desde luego, llega en un momento en el que el Puerto es el único que invierte en Huelva.

–Es un gran motor económico. Trabajamos día a día por mejorar el volumen de negocio, eso es indudable. Además, tratamos de repercutir esos beneficios en la ciudad y los ciudadanos, tanto en forma de riqueza y empleo, como arreglando las avenidas y ayudando a los colectivos sociales, culturales y deportivos y estando presente en todos los actos de la ciudad. Queremos que la gente conozca el Puerto para que lo entienda, lo quiera y que lo sientan parte de ellos.

–Le ha tocado una etapa en la que el Puerto ha ofrecido por primera vez en mucho tiempo, cifras negativas. De todas maneras, el cierre del ejercicio no es nada malo.

–Hemos estado trabajando todos los días. El Puerto es una infraestructura crítica y hemos estado día a día, bien presencialmente o a través del teletrabajo. Gracias a ese motor económico, hemos tenido electricidad en los hogares y combustible para los vehículos y suministros en los hospitales.

–Es curioso que estemos celebrando un descenso en las cifras.

–El Puerto iba como una bala. El año 2019 tuvo los mejores resultados de su historia e incluso el mes de marzo, con la pandemia ya iniciada, fue extraordinario en cuanto a tráficos. Somos un puerto granelero aunque estamos tratando de diversificar la actividad, al estar afectada la movilidad, afecta a los combustibles y como consecuencia de ello, los tráficos se han resentido.

–No todo ha sido malo.

–En absoluto, las cifras de mercancía general y tráfico ro-ro han sido impresionantes.Somos el segundo y el tercero de España en esos dos apartados y en contenedores se han alcanzado los 83.000 que era algo impensable conforme se iba desarrollando el año.

–Habla mucho de esa diversificación que, sin duda, se ha convertido en una de las estrategias clave.

–Se ha consolidado y ha permitido que no hayamos descendido como otros puertos. De hecho, Puertos del Estado hizo una previsión inicial de 28 millones de toneladas y hemos rozado las 30.

–¿Mantienen intactas las obras en el Muelle Sur, a pesar de todo?

–Ahora mismo hay siete obras en marcha. Me gustaría destacar obras como el hub del frío, el edificio multifuncional o la nueva rampa ro-ro. Sí me gustaría destacar una de ellas, como es la ampliación del patio de contenedores. Lo que buscamos es que cuando esté terminada la obra de ampliación del muelle, esté terminada también la licitación.

–El asunto está en que cuando comience a remontar la actividad económica, que estén listos.

–Efectivamente, de eso se trata. Trabajamos para que la crisis nos afecte lo menos posible.

–Ha llegado incluso a poner en valor el área logística de Majarabique, que costó lo suyo.

–Me ha dado mucha alegría que haya una buena colaboración entre las administraciones. No podemos marear la perdiz, tenemos que ir todos unidos y dejar los intereses partidistas a un lado. No podemos perder el tiempo en esas discusiones. Tenemos que trabajar unidos. Estoy muy agradecida al trabajo de la Junta.

–¿Lo veremos pronto?

–Estoy segura. Los planes de la Junta darán movimiento al Puerto e impulsarán la terminal que tenemos allí, al mismo tiempo que se darán mejores servicios a las empresas. Con lo que me quedo es que lo que antes pasó, ahora se ha hecho de una manera coordinada y como creo que debería haberse hecho.

–Gracias a ella se han ejecutado obras muy rápidamente.

–En especial la rehabilitación de la estatua de Colón, ahora vamos a seguir con el entorno y próximamente empezaremos con el Muelle de Tharsis. La implicación de Fomento, ha sido vital.

–Ahora han tomado parte en la plataforma del Ramal Central.

–Lo apoyamos por completo. Sin ninguna reserva. Es clave en esa estrategia de diversificación que hemos comentado.

–Desde el uno de enero Huelva entró a formar parte del Corredor Atlántico.

–Es una realidad, Huelva y su Puerto están en el mapa, somos un lugar prioritario que fomenta la conexión con Canarias y que nos pone como referencia del sur del Atlántico europeo entre Algeciras y Sines. Nos va a venir muy bien al igual que para el transporte de pasajeros.

–Anda que si el AVE llega a Huelva de la mano del Puerto...

–Vamos a potenciar todo lo que sea bueno para Huelva, eso lo tenemos clarísimo.

–En cualquier caso, lo de los contenedores han comenzado muy tarde, pero han recuperado el terreno.

–Llegamos a estar en el puesto número 10 de los puertos de España. Ahora somos los quintos.

–En ese acercamiento a la ciudad que defiende con ahínco, la obra más importante es el Muelle de Levante.

–Es el colofón de esa línea estratégica. No quiero exagerar pero creo que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo. Queremos que sean unas instalaciones de calidad tanto para quienes nos visitan, como para los ciudadanos. Va a dar muchos puestos de trabajo. La marina está en licitación y se está poniendo en marcha la oficina de gestión que buscará las mejores oportunidades para el desarrollo del Muelle.

–La Ciudad del Marisco está terminada y la mayoría de los módulos están adjudicados. ¿El siguiente paso es demoler las instalaciones que ocupaban en el Muelle de Levante no?

–Por supuesto haciendo las cosas como se deben hacer y con todas las garantías. En ese espacio va la marina.

–Desde luego, el panorama que tienen por delante, cuando menos sí despierta la ilusión.

–Me imagino al Muelle Sur con sus desarrollos a tope y el de Levante con esos proyectos en marcha que generarán un cambio tan importante para la propia ciudad. Imagina éste último con la marina en funcionamiento y con actividades náuticas y con negocios y zonas de esparcimiento para todos. La verdad es que puede ser impresionante.

–¿Cómo está la situación de astilleros? Se han puesto muchas esperanzas en el proyecto actualmente en marcha.

–Estamos esperando a que presenten en el proyecto definitivo y que, especialmente, se cambie la estética de todo el entorno que es un horror.

–¿Cómo se lleva con el alcalde de la ciudad? Lo digo porque está cambiando la propia imagen de Huelva con inversiones y proyectos concretos.

–Yo me llevo bien con todo el mundo. Quiero mucho a mi tierra y no me perdonaría que mi tierra y mi Puerto tuvieran algún tipo de traba porque yo tuviera algún problema con alguien. Eso es algo que no me puedo permitir. Lo tenía muy claro desde el primer día, que tenía que llevarme bien con ellos.

–Además del movimiento económico, el Puerto genera también muchos puestos de trabajo.

–Más de 25.000 entre directos, indirectos e inducidos de la comunidad portuaria. Si a eso le unes que hay obras por valor de 120 millones de euros con una gran cantidad de trabajadores en ellas y la inversión de los concesionarios de más de 100 millones de euros con casi 850 trabajadores, salen más de 28.000 trabajadores, con lo que la cantidad es más que importante.

–Hablan muy bien del Puerto.

–Estamos valorados con un notable alto. Ahora, con motivo de la crisis económica, Puertos del Estado nos daba tres alternativas para bonificar tasas y nosotros hemos elegido la que más les favorece, para intentar ayudar a los empresarios que son los que están invirtiendo y creando empleo.

–Otro de los proyectos que cambiarán la imagen del Puerto es la Zona de Actividades Logísticas.

–La licitación está prevista para marzo. Tenemos mucha ilusión en ese proyecto. Va a generar muchos puestos de trabajo, con actividades limpias y en consonancia con lo que tenemos en la avenida Francisco Montenegro.

–Uno de los aspectos que se van a quedar de la pandemia es la digitalización.

–Es fundamental y en ello estamos todos los departamentos del Puerto implicados en ella. Hay una inversión prevista de seis millones de euros. Cuando comenzó el teletrabajo lo teníamos todo previsto.

–Lo peor del año, sin duda, la pérdida de Manolo Vega en un infortunado accidente en Asturias.

–Lo pasamos muy mal. Su mujer lo ha llevado con una entereza y una fuerza impresionante. La gente estaba destrozada. Era una buena persona y un enorme profesional. Estamos muy agradecidos por los mensajes que nos llegaron, por ejemplo del presidente del puerto de Avilés.

–¿Cómo encara este ejercicio, después de un año malo, aunque no tanto como parece?¿Se asistirá al resurgimiento del Puerto de Huelva?

–Espero que la pandemia acabe ya. Es muy duro por lo que estamos pasando. Esperamos que después del verano que la actividad económica y logística se reactiva. En cualquier caso, me da la impresión que los datos que vamos a tener este año, van a ser muy parecidos a este año. En cualquier caso, vamos a seguir trabajando por mejorar. Hay que continuar en el camino emprendido.