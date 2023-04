Pilar Miranda: “Despertamos a un gigante dormido en el Puerto y ahora vamos a despertar a Huelva”

Pilar Miranda habla del Puerto en presente. Todavía piensa como presidenta, cargo en el que reconoce haber sido “muy feliz”. Lo fue hasta hace unos días cuando renunció para encarar el mayor reto de su trayectoria pública: la carrera por la Alcaldía de Huelva.

–Cambia una posición estable por unas elecciones donde el resultado siempre es una incógnita. ¿Cuánta gente le ha preguntado si se lo ha pensado bien?

–Mucha gente me dice que estoy loca, que en el Puerto estaba muy bien. En la vida hay que tomar decisiones y apostar por lo que uno cree. Hay quien me pregunta si me volveré al Puerto si no gano. Si lo hiciera me estaría quedando con los ciudadanos. Arriesgo a nivel personal porque creo que es lo más acertado para Huelva.

–¿Costó tomar la decisión?

–Mucho. He sido feliz en el Puerto, he trabajado muy a gusto y me dio pena dejarlo. Mi marido me preguntó al llegar a casa: “¿Has llorado?”. No me faltaron las ganas.

–¿Por qué decide dar el paso de presentarse a la Alcaldía?

–Juanma Moreno me lo pidió hace tiempo, pero nunca me obligó. Le dije “supone un gran sacrificio pero quiero hacer lo mejor para todos”. Pasó un tiempo y a los meses me lo volvió a preguntar. Lo estuve pensando mucho. Había tres proyectos iniciados en el Puerto que quería asegurar: el Muelle de Levante, la Zona de Actividades Logísticas y los planes de hidrógeno verde. Todos ellos necesitan de la colaboración y coordinación con el Ayuntamiento. La parte del Puerto está hecha. Ser alcaldesa me daría la oportunidad de garantizar que esos proyectos esenciales para la ciudad se completasen. Cuando tomé la decisión le pedí libertad total para hacer la lista y que después del esfuerzo tan grande que hemos hecho durante este tiempo para acercarlo a la ciudad, quien me sustituyese fuese trabajador, honrado y continuista con los proyectos en marcha. Me lo garantizó y acepté porque entiendo que no dejo esos proyectos, sino que tendré la oportunidad de hacerlos realidad desde el Ayuntamiento.

–¿Qué enseñanza se lleva del Puerto?

–La forma de trabajar. Me he acostumbrado a trabajar con protocolos claros, definidos y muy ágiles. Es un sistema esencial para dar eficacia a la gestión digitalizada. Esa agilidad y digitalización no la veo en el Ayuntamiento. Un inversor no puede esperar 33 meses una licencia. Hay que ponerle una alfombra roja a quien venga a generar riqueza a nuestra ciudad, incentivarlo y ayudarlo al máximo. Igual que al Puerto me llevé muchas cosas de servicios sociales que aprendí de mi etapa municipal, del Puerto al Ayuntamiento puedo llevarme mucho aprendizaje esencial. Consenso, hoja de ruta y escucha activa.

–¿De qué se siente más orgullosa?

–Con diálogo, trabajo y sentarnos una vez y otra logramos desbloquear la Ciudad del Marisco. La Lonja de Innovación se ha convertido en una referencia internacional. Hemos recuperado todo el patrimonio portuario, con los trabajos en el entorno de Colón, la avenida Francisco Montenegro o el Muelle de Tharsis. La Marina va a ser una realidad. Cambiamos la estrategia de los cruceros, con una apuesta por los de lujo y boutique que atraquen directamente en el Muelle de Levante para asegurar que los turistas se integren en la ciudad y no se vayan en autobuses a Sevilla. En el edificio de Expofrisa haremos un espacio museístico dedicado a América. Todos esos proyectos unidos a la integración del Muelle de Levante con la ciudad para eliminar barreras me hacen sentir muy orgullosa del trabajo que hizo todo mi equipo.

–¿Por qué cree que debe haber un cambio en la Alcaldía?

–Huelva debe estar la primera en la fila y no lo está. Si lo hemos conseguido con el Puerto, estoy convencida que podemos hacerlo en la ciudad. No hay derecho a que estemos tan poco protegidos, a que ningún Gobierno, sea del partido que sea, no nos eche cuenta. Vamos a dejar atrás la senda del individualismo y la confrontación para apostar por una unidad de toda Huelva.

–¿Cuál es su modelo de ciudad?

–Huelva es una ciudad con mucho que ofrecer. La capital del Descubrimiento que está por descubrir. Su clima, su gastronomía única, su pasado como la más antigua de occidente. Hay que poner en valor todo el patrimonio de fenicios, tartessos, romanos, musulmanes. Rescatar los yacimientos que hay enterrados en la ciudad o en Saltés. Nuestros cabezos deben estar integrados, ser visitables y abiertos. Un empresario de Barcelona hace poco durante una reunión para una inversión en la marina del Muelle de Levante me dijo “el problema de Huelva es que la contáis mal” y tiene razón. Tenemos que contar mejor todo lo que tenemos. El Puerto era un gigante dormido que había que despertar. Había proyectos con tremendos líos administrativos como la Ciudad del Marisco, la Lonja a medio hacer o el patrimonio por restaurar. Nos pusimos y lo hicimos. Ahora nos toca despertar a Huelva.

–Hay un tema sensible para los onubenses. ¿Cuál es su propuesta para el Recre?

–Apuesta total desde la legalidad. Apoyo firme pero con una hoja de ruta y eficacia en la gestión económica, deportiva y social. Los políticos no debemos meternos en la gestión. Por eso cuando decidí encabezar la candidatura llamé a Paco Muñoz y le dije que quiero expertos en la materia al frente. Nunca he estado en contra del Recre. Voté en contra de una hoja de ruta errónea, no del apoyo al club. Se ha utilizado políticamente y los políticos no debemos participar en la gestión de un club deportivo. Es nuestro BIC, somos cuna del fútbol como de tantas otras cosas. Es una seña de identidad que no podemos perder y tiene que estar lo más arriba posible, pero gestionado por quienes saben hacerlo. En el Puerto jamás me metí en una licitación ni intervine en ningún proceso técnico. Por eso tampoco entiendo que los políticos deban hacerlo en el Recreativo. Es la única forma de gestión que entiendo y por eso llevamos en nuestra candidatura a un experto con mucha experiencia en la materia como es Paco Muñoz.

–¿Qué le parecen los planes de peatonalización?

–Se ha hecho todo muy rápido, sin diálogo con los vecinos. Las obras hay que hacerlas con previsión para evitar el caos. Se perjudica a empresarios y a las personas. Hay que peatonalizar dando soluciones, en las fechas que menos impacto tengan. El tema de las zonas de bajas emisiones hay que pensarlo bien. Hay que luchar por una ciudad más limpia, con los espacios comunes habitados y con un portal de transparencia donde cualquier ciudadano pueda consultar todas las decisiones que tome su ayuntamiento.

–En su lista, salvo Felipe Arias y Alfonso Castro, no hay personas con experiencia política. ¿Por qué esa renovación?

–He apostado por la eficacia en la gestión y dedicación. Personas que son eficaces en su puesto de trabajo, con una experiencia y honradez garantizadas. Me preocupa más ganar y no hacerlo bien, que perder. La política es un servicio público, no personal. En el Ayuntamiento no cabe estar de 8:00 a 15:00. Por esto todos los que me acompañan son personas que han demostrado su valía cada uno en sus parcelas y que están dispuestos a servir a Huelva. Les he pedido disposición las 24 horas los 365 días al año. Y honradez fuera de toda duda. Personas honradas, eficaces y dispuestas a trabajar. Mi compromiso es con Huelva, muy por encima del partido. Juanma Moreno lo sabe. Tengo una hoja de ruta para todo en mi vida.

–¿Y cuál es esa hoja de ruta para Huelva?

–Llegar a la Alcaldía para colocar a mi ciudad donde se merece.

–¿A qué debe aspirar Huelva?

–A tener unas infraestructuras en condiciones, que se resuelva sus problemas de agua, a demostrar que somos la capital más antigua de occidente, a lucir la mejor Semana Santa de España, su riqueza, su papel como cuna de América y el fútbol. Su gastronomía, el legado inglés… Hay tanto que mostrar. Tenemos que ser más reivindicativos. El otro día con Núñez Feijoó hicimos un pacto que si era presidente y yo alcaldesa llegaría de una vez el AVE. A Juanma Moreno le escuché decir una vez que los territorios había que equilibrarlos y le compré el mensaje. Para equilibrar hay que darle a Huelva más que a nadie porque estamos por debajo de todos los demás. Creo que en el fondo hay miedo a que podamos despertar. Con el Puerto de Huelva lo he notado. Conseguimos que al llegar a los sitios se dijera “ojo que está aquí Huelva”. Lo mismo hay que hacer con la ciudad.

–¿Hay futuro sin infraestructuras?

–No el que merecemos y queremos. El Corredor Atlántico en el que se integra el Puerto garantiza que haya mejoras porque Europa no tiene más remedio que echarnos cuenta. Pero hay que empezar ya. Huelva no puede esperar más. Tengo fama de ser muy intensa. Nos va el futuro de mucha gente.

–¿Qué papel pueden jugar los alcaldes en aquellas materias que no son de su competencia?

–Dialogar, dialogar y dialogar, exigir, exigir y exigir. Primero a los tuyos que son los que tienes más confianza. Hay que pedir esté el PP o el PSOE. Si se molestan compañeros de mi partido lo siento por ellos. Hay que hacer todo lo posible para evitar la fuga de talento. Hay que generar oportunidades, facilitar las gestiones y garantizar la agilidad de quienes quieran invertir. Me gustaría replicar el modelo de Málaga con la ventaja de tener un Puerto mucho más potente que el suyo.