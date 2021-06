Piden repetir un examen en las oposiciones por un error en el sorteo de temas

Un grupo de opositores que se examinaron este fin de semana para conseguir una plaza de profesor de Educación Secundaria en el edificio Paulo Freire de la Universidad de Huelva, solicitó ayer a la Delegación provincial la repetición de uno de los exámenes que se llevaron a cabo en dichas instalaciones, por el error en la comunicación del tema de inglés que se había sorteado en una de las tres aulas en las que se repartieron quienes optaban a una de dichas plazas.

Según el escrito remitido a la delegada provincial, Estela Villalba al que ha tenido acceso Huelva Información, varios de los que se examinaron señalan que en el tribunal número 30 de inglés se produjo “un grave error tras el sorteo de los temas de la parte B del examen. Al distribuirse el tribunal por tres salas el sorteo de los temas a desarrollar se ha realizado en una de ellas. Posteriormente al sorteo los miembros del tribunal, se confundieron al trasladar la información, equivocándose al escribir uno de los temas en la pizarra en una de las salas, concretamente en la sala del edificio Paulo Freire PF.B.1, dónde han escrito el número y correspondiente título del tema 47, en vez del 57 que había salido en el sorteo”.

Después de 3 horas y 20 minutos desde el inicio del examen, sobre las 12:20 “el presidente del tribunal entró en la sala y anunció que el tema 47 sería invalidado y que tenían indicaciones desde Consejería de Educación de que las personas que habían escrito dicho tema dispondrían de 2 horas y 15 minutos extra para realizar la prueba.

Quienes se examinaban denunciaron que “algunos candidatos ya habían abandonado la sala a las 12:20, con lo que no han tenido opción de elegir entre los 5 temas que han salido en el sorteo. Si han elegido el tema invalidado, no han tenido derecho a beneficiarse del tiempo extra, ni de elegir el tema que realmente había salido”. Además, reconocen que “varios candidatos ya habían terminado el tema teórico y se lo han hecho repetir en inferioridad de oportunidades y dándoles algo más de tiempo, pero no completo”.

La denuncia de irregularidades continúa con la constatación de que “no a todos los candidatos se les ha dado el mismo tiempo para realizar la prueba” y lo explican porque “han dado por supuesto que disponemos de 2 horas y 15 minutos para realizar cada una de las partes de la prueba; al cancelar una de las partes han decidido conceder a todos los candidatos afectados el mismo tiempo, presuponiendo que todos deben emplearlo para realizar cada parte de la prueba”. No obstante, sigue la queja “en ninguna parte de la convocatoria viene estipulado de que esto deba ser así. Cada candidato puede dedicar a cada parte de la prueba el tiempo que considere pertinente para la óptima ejecución de la misma”.

También se han visto perjudicados los candidatos de la sala PF.B1 quienes eligieron un tema distinto al 47 “y no tuvieron en la práctica opción a elegir el tema 57 que realmente había salido en el sorteo, ya que a ellos no se les dió opción de prorrogar el tiempo para realizar la prueba, por lo que solo han tenido la opción de elegir entre cuatro temas, con la evidente desventaja que esto supone”

Por último, denuncian “el ambiente de crispación generado por todas las partes que intervinieron en el proceso” que llegaron incluso a “advertir al tribunal de su error, pero no lo han tomado en consideración”. Por todo ello, piden a la delegada la repetición del primer exmane del tribunal número 30 de inglés.