Pepe Jiménez: "Me encanta Huelva pero trabajar en el extranjero me ha abierto la mente"

Pepe Jiménez es un influencer onubense que a sus 21 años recorre el mundo y lo muestra a través de Tiktok e Instagram. Reúne unos 300.000 seguidores en sus redes sociales y tiene una asesoría online de nutrición donde atiende a sus usuarios desde cualquier lugar. Irlanda, Australia, Bali, Filipinas, Tailandia y una lista que se irá ampliando en los próximos meses, han sido los destinos donde ha residido durante varios meses mostrando su día a día.

Después de terminar el grado superior de Nutrición dijo “ahora es el momento” y se embarcó en la aventura de su vida para cumplir cada uno de sus sueños. Su primer destino fue Irlanda y sin saber apenas inglés encontró trabajo en un hotel y alojamiento que compartió con 12 extranjeros más, “fue una experiencia gratificante y aprendí mucho de la cultura de todos ellos”. Su segundo destino fue Australia al que fue con un amigo, después vino Filipinas, un viaje que realizó solo y al poco tiempo llegó a Bali, donde comenzó con la asesoría online como nutricionista y llegaron buenos resultados. A día de hoy está en España, sigue con su trabajo en redes sociales y colabora con varias marcas.

Su situación personal, con los estudios recién terminados y el incondicional apoyo de su madre, no se lo pensó, “ella quería que aprendiese inglés y me abrió las puertas para que conociese el mundo. Mi abuela y mi tía pensaba que era más importante estudiar un grado pero al final yo tomé la decisión de irme”, señaló el influencer. El aprendizaje es la base de todos sus viajes, donde se dio cuenta de que “no todo es el dinero, gente con pocos recursos económicos siempre tenía una sonrisa en la cara y eso te hace valorar el hecho de tener un techo una familia, comida y ropa limpia”.

Su filosofía de vida se centra en vivir en momento, “pienso que hay que vivir el ahora y hacer lo que te apetezca pero sin dejar de pensar en el futuro y aprovechando cada oportunidad para conocer cosas nuevas. Mañana nadie te asegura nada, si tienes el dinero y te apetece, simplemente hazlo”, por ello, no miró atrás al tomar la decisión de salir de España.

Pepe Jiménez también ha mostrado lo que más le ha sorprendido de cada destino, en Irlanda fue el mal tiempo, en Australia el tema de los insectos “pensaba que iba a encontrarme muchos más” y en Bali, Filipinas y Tailandia con lo que se quedó es con la felicidad que transmite la gente, “siempre tienen una sonrisa para regalarte y mucho respeto hacia los demás”. Sus viajes no van a cesar y aunque ahora se encuentre en España, se ha comprado una furgoneta para recorrerse el país. Marruecos es su próximo destino y quiere conocerlo a fondo para mostrárselo a todos sus seguidores.

Su fama en las redes sociales no llegó de un momento a otro, todo comenzó cuando estaba estudiando nutrición, “es algo que me encanta y por las tardes me iba a los supermercados y grababa tiktoks hablando por ejemplo de los tres mejores yogures de Mercadona”. En un principio este era el tipo de contenido que subía a redes, pero cuando se mudó a Irlanda comenzó a orientarlo a cómo vivir fuera. En Australia no paro de subir contenido hasta alcanzar los 150.000 seguidores en Tiktok y 22.000 en Instagram y en filipinas siguieron subiendo, actualmente cuenta con unos 205.000 en Tiktok y 185.000 en Instagram. A partir de ahí las marcas comenzaron a colaborar con él y se interesaron por su filosofía de vida saludable y centrada en la salud, la moda y los viajes. “Trabajo con muchas empresas textiles, con agencias de viajes y marcar de suplementos”, ha añadido.

Pepe Jiménez se puede definir como una persona libre pero que cuando lleva mucho tiempo lejos de su tierra, Huelva, echa de menos visitar la playa de Rompeculos en Mazagón, "donde hay un acantilado precioso y se puede ver un atardecer espectacular". “Me encanta mi ciudad pero me enfoco mejor trabajando fuera y así evito distracciones, en este tiempo es verdad que he aprendido a valorar la comida, la cultura, el buen rollo de la gente. Por ahora no sé muy bien donde acabaré pero en España seguramente sí, iré fluyendo”, ha declarado.

El miedo es un sentimiento normal y el tiktoker onubense anima a todos los jóvenes a conocer mundo “no te asustes, es normal tener miedo al principio y el tema de los idiomas se soluciona rápido. El verte lejos de tu casa hará que te busques la vida como sea”. Tiene claro que es bueno abrir la zona de confort para que la mente se de alas y conozca nuevas metas, “estando fuera eres más consciente de tu realidad, se trata de una experiencia que hay que vivir”.