El Parlamento apoya la candidatura del del Real Club Recreativo de Tenis a los premios Princesas de Asturias 2025

El lunes 10 de junio, la comisión de Turismo, Cultura y Deporte aprobó dos de los tres puntos que contenía la Proposición no de Ley (PNL), presentada por Vox relativa al reconocimiento del Real Club Recreativo de Tenis por el centenario de la Copa del Rey e impulsar la candidatura del club a los Premios Princesa de Asturias 2025.

Se ha aprobado por unanimidad el punto que insta al Consejo de Gobierno a "reconocer" la labor del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva. También se pide que se estudie la posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía y el club en el ámbito del patronato deportivo y/o la promoción turística que "implique un compromiso acorde a la importancia de la celebración del Centenario de la Copa del Rey y su repercusión en la provincia e incluir una partida presupuestaria con tal fin".

Con el voto de todas las fuerzas representadas en el Parlamento andaluz se ha aprobado el punto que solicita al Consejo de Gobierno a iniciar con los trámites necesarios para proponer e impulsar la candidatura del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva desde el Parlamento de Andalucía a los Premios Princesa de Asturias de los Deportes 2025, coincidiendo con la celebración del centenario de la Copa del Rey de Tenis.

Sin embargo, desde Vox señalan que se ha rechazado, por los votos del PP en contra, incluir "una partida suficiente y específica" en los presupuestos de 2025 para que, desde la Junta de Andalucía, "se contribuya al desarrollo de la edición número 100 de la Copa del Rey de Tenis". Asimismo, Rafael Segovia, parlamentario de Vox, ha agradecido el respaldo de todos los grupos a esta PNL, pero ha lamentado que el PP haya rechazado "incluir una partida específica en los Presupuestos de 2025 para que la Junta de Andalucía contribuya al desarrollo de la edición número cien de la Copa del Rey de Tenis". En este sentido, el parlamentario espera que el Gobierno andaluz "recapacite y finalmente patrocine de manera extraordinaria una edición tan señalada de uno de los eventos deportivos más importantes de Andalucía".

Con respecto al impacto que el deporte tiene en la sociedad, el parlamentario onubense ha indicado que tanto el Club como la Copa del Rey "consolidan y proyectan la imagen de Huelva más allá de nuestra provincia", puesto que "estamos ante el torneo de tenis más antiguo de España, celebrado en el club de Tenis más antiguo de España, y es un orgullo para todos los andaluces que tengamos en nuestra región dos símbolos tan representativos de un deporte en el que España es una referencia mundial".

Por su parte, el Real Club Recreativo de Tenis de Huelva ha agradecido este martes al Parlamento andaluz el apoyo a su candidatura al Premio Princesa de Asturias y destaca "el cariño recibido por todas las formaciones políticas" a nivel municipal, provincial y regional, según ha indicado en una nota. En este sentido, El presidente del club, Rafael Romero, ha agradecido a Vox la presentación de esta iniciativa y el voto favorable de todos los grupos políticos. "Nos quedamos perplejos con el cariño que han mostrado todos los partidos en el Parlamento de Andalucía, pero también en la Diputación provincial y en el Ayuntamiento de Huelva", dijo.

Ante el consenso unánime que ha suscitado la propuesta, el presidente del RCR Tenis de Huelva se congratula de que este club "sirva como elemento de unión y cohesión de todas las fuerzas políticas en los tiempos que corren". Además, Rafael Romero ha expresado su deseo de que "cada día aumenten los motivos para que podamos conseguir unos objetivos que redunden en el beneficio no sólo del club y de la Copa del Rey de Tenis, sino de Huelva, de Andalucía y de toda España".

El PP presenta enmiendas a la propuesta

El portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio Márquez ha señalado que no duda de "su buena intención en traer esta PNL", pero "aun conociendo el diagnóstico debemos acertar en el tratamiento y creemos que cabe mejora", por ello el PP ha presentado enmiendas a los puntos 1 y 3, para "intentar llegar a un acuerdo". "El tercer punto de la moción pide una partida específica en los presupuestos andaluces. Entendemos que la forma adecuada no es la creación de una partida presupuestaria específica, sino que la mejor opción una subvención nominativa, en este caso, a favor del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, es decir, que una partida presupuestaria específica no es el mecanismo, sino el patrocinio, como se realiza desde la empresa pública para la gestión del turismo y deporte de Andalucía", ha explicado.

Asimismo, ha indicado que "sería adecuado" que el club solicitara la Declaración de Utilidad Pública autonómica para "poder optar a las subvenciones y excepciones o reducciones fiscales", toda vez que ha señalado que "tampoco posee" la declaración de utilidad pública estatal, que "da lugar a unos importantes beneficios de carácter público", pero está convencido de que la administración andaluza "ayudará a ello".

"Claro que la intención es ayudar al tejido asociativo, a todos, a todos los colectivos, pero entendemos que la mejor forma de hacerlo es utilizar las herramientas que todos cuentan y que son las mismas para todos los colectivos", ha finalizado. No obstante, Vox ha rechazado las enmiendas del PP al considerar que lo que está pidiendo su formación es "algo puntual" para la celebración número cien del torneo.

PSOE y Por Andalucía apoyan la propuesta

La parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez ha señalado que apoyan esta iniciativa "sin que sirva de precedente" porque "en todos sus términos es no solo aceptable, sino acertada". Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista Enrique Gaviño ha subrayado que el Real Club Recreativo de Tenis es una entidad "especialmente querida" en la provincia, "no solo por su antigüedad, sino por la vinculación con la sociedad y la amplia acogida que tiene", toda vez que ha recordado que en octubre de 2023 todos los partidos políticos presentes tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, apoyaron "especialmente" al Club con la propuesta para los Premios Princesa de Asturias 2025 en la modalidad de deportes.

"Reiteramos en este Parlamento ese compromiso y todas estas peticiones, especialmente la del compromiso verdadero y adecuado. Y les pido compromiso porque si ustedes se han preparado bien esta iniciativa, habrán descubierto que la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Popular, aporta a la Copa del Rey de tenis entre 7.000 y 10.000 euros, muy poco para una competición de esta categoría internacional, pero de igual manera habrán descubierto que el Ayuntamiento de Huelva, gobernado desde hace un año por el Partido Popular con el apoyo de Vox, ha reducido un 25% la aportación a la Copa del Rey de Tenis, ya que ha pasado de 200.000 euros a 150.000", ha incidido.

Por ello, ha animado a Vox a pedirle explicaciones a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, por "esa reducción de su aportación" y "le obliguen a aumentarla como mínimo hasta los 200.000 euros que venía aportándose hasta ahora". "Los socialistas, por nuestra parte, vamos a seguir apostando por el Real Club de Tenis de Huelva, decano del tenis español, y por la Copa del Rey de tenis, la más antigua de nuestra patria", ha concluido.