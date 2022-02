Paralizan las obras del quiosco-bar de los Jardines del Muelle de Huelva por "excederse de lo permitido"

El Ayuntamiento de Huelva paraliza las obras de adecuación del quiosco-bar de los Jardines del Muelle "por excederse éstas de lo permitido". La licencia concedida para el edificio, catalogado y con protección integral no monumental, es para la rehabilitación y adecuación interior del inmueble, sólo se permitía la demolición de tabiques interiores, y sin embargo al inspeccionarse las obras se pudo comprobar que se había demolido parte del cerramiento y toda la cubierta original.

Según, apuntan desde el Consistorio, actualmente el expediente está en trámite de paralización oficial, tras el acta de inspección realizada el 29 de diciembre de 2021, en la que se ordenó la paralización inmediata de las obras, advirtiendo que en caso de incumplimiento se incurriría en infracción cometida con agravante.

La concesión de la gestión y explotación del edificio de titularidad municipal es por un periodo de quince años y son los adjudicatarios de esta concesión los que solicitaron la licencia para llevar a cabo las obras de adecuación de las instalaciones. La licencia se concedió el 11 de octubre de 2021. Desde la administración local indican que se hizo la inspección al mes y medio de empezarse las obras.

Recalcan que la paralización "se hace para la protección de la legalidad y para la restitución del orden jurídico, considerando que se han extralimitado de las obras permitidas al demoler la cubierta y parte del cerramiento, ya que no estaba permitido tocar nada del exterior del edificio. Y especialmente al tratarse de un edificio protegido".

Se trata de una edificación de estilo racionalista diseñada por José María Pérez Carasa, de una planta de altura, con 48 metros cuadrados de superficie según el catastro. Se encuentra entre los edificios a los que se otorga el máximo nivel de protección, de manera que no puede ser objeto de demolición, en los casos de ruina por efectos físicos, la edificación sustitutoria será de idéntica estructura y forma de la destruida. No se permite ampliación de la edificación, ni en altura ni en ocupación. Las actuaciones de reforma, reparación y mantenimiento de la edificación se realizarán teniendo en cuenta los materiales y sistemas constructivos empleados en su realización, no permitiéndose la incorporación de otros.

Desde el Ayuntamiento explican que la propuesta presentada para la adecuación de la edificación cumplía lo establecido por el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (PGOU) así como por la ficha de catalogación del inmueble. En el proyecto presentado se definen las actuaciones de reparación y reforma que permitan la reapertura del establecimiento conforme a los actuales requisitos funcionales, técnicos y de accesibilidad.

Las actuaciones consistían en el mantenimiento de los acabados de fachadas, con reposición de las carpinterías exteriores, redistribución de los aseos situados en la zona trasera de la edificación, con la incorporación de uno accesible, renovación y actualización de las instalaciones eléctrica, de fontanería, saneamiento y ventilación.

En el expediente de resolución emitida el 29 de setiembre de 2021 por el Área de Comercio y Mercados se informa favorablemente desde el punto de vista medioambiental la actividad de establecimiento de hostelería con cocina y sin música, con elaboración y venta de comida para llevar, en base a los informes técnico y sanitarios.

Fue en 2019, tras las negociaciones emprendidas con los ocupantes del inmueble, cuando el Consistorio recuperó el edificio del quiosco-bar y reguló la situación anómala en la que se encontraba, mediante un expediente de recuperación que se llevó a cabo de oficio, para evitar el pleito, pudiéndose registrar a nombre del Ayuntamiento, tanto en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, como en el Registro de la Propiedad, a través de un acuerdo que implica la concesión a los actuales ocupantes de la gestión del quiosco-bar por un periodo de 15 años.