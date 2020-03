Paloma Hergueta: Un año de luces, sombras y una polémica eterna

La crisis del coronavirus hizo el resto . Aunque no tuvo que ver con la gestión del mismo como ella misma se encargó de aclarar a Huelva Información , el clima de enfrentamientos por los turnos de trabajo era insostenible con el estrés sanitario y social en la que vive inmersa la sociedad desde hace dos semanas y con otrs dos por delante.

Poco tardó en enfrentarse a la primera concentración frente al centro sanitario. En esta ocasión de la junta de personal que no quería eliminar el autobús de las 22:00 como proponía la gerencia por su baja utilización. Se consiguió mantener.

En la primera entrevista de Hergueta como gerente del hospital, reconoció que se encontró “con el ordenador formateado y sin ningún tipo de traspaso e problemas por parte de la dirección anterior”, algo que reconoció a Huelva Información que “no voy a repetir ya que le daré al nuevo director gerente, toda la información que yo no recibí”. Sobre la mesa, varias de sus intenciones sobre la sanidad en la provincia, desde el Chare de Lepe , a las retribuciones del personal, la desfusión “en la que nadie creía” o el plan de choque para reducir las listas de espera.

En su primera comparecencia pública , Hergueta, reconoció que lo primero que se preguntó fue si merecía la pena “asomarme a un proyecto de duración finita y aún por definir” y prometió que “si no puedo trabajar por la sanidad de Huelva como los ciudadanos merecen, seré la primera en reconocerlo y dejar la dirección del hospital”.

La politización de la misma no tardó en llegar. Al día siguiente de tomar posesión de su cargo (el lunes 1 de abril de 2019) el secretario de Política Municipal del PSOE , dijo que la nueva directora “debería estar avergonzada si a partir de ahora no muestra la misma exigencia con la sanidad pública que supuestamente mostraba antes de que gobernara el PP en Andalucía”, de lo contrario “va a quedar como una persona sin vergüenza ante toda la sanidad onubense”. Este nombramiento era a su juicio la prueba fehaciente de que “el ataque a la sanidad pública andaluza estaba perfectamente orquestado por el PP y ahora está pagando los favores prestados”.

La semana menos adecuada para ser centro de la noticia

Un sistema sanitario al límite, con unos profesionales dedicados a paliar el déficit de medios materiales y humanos, junto con una pandemia que se extiende sin encontrar su límite conocido, es el peor momento para que un hospital se convierta en noticia con enfrentamientos entre la dirección y la plantilla. El lunes se desataron las protestas y el viernes, el consejero de Salud mandó pararlas con el cese de Paloma Hergueta como principal responsable del mismo. Los profesionales no querían siete horas de turno porque consideraban que así estarían más expuestos al contagio; era un simple regla de tres; con 12 horas seguidas trabajarían 10 días y 21 podían pasarlo en casa con las medidas de aislamiento; con 7 horas trabajarían 21 días (con menos carga) y pasarían 10 en sus domicilios. Hergueta sostenía que era para salvaguardar el descanso del personal: “si yo fuera paciente, me gustaría que me atendiera alguien que lleva trabajando 7 horas que otro que llevara 12”. Perdió.