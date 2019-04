Hergueta prioriza la vuelta de Ginecología, Pediatría y Obstetricia al Infanta Elena

La nueva gerente del Hospital Infanta Elena, Paloma Hergueta, expresó ayer en un comunicado que sus prioridades son la vuelta de la Ginecología, la Obstetricia y la Pediatría al centro hospitalario mientras se construye y se ponga en funcionamiento el Materno Infantil y la apertura del Chare de Lepe, entre otras cuestiones. Unas reclamaciones que le planteó al gerente del SAS en relación a su proyecto con el Hospital Infanta Elena. “Sus ideas al respecto de nuestras reclamaciones condicionarían mi decisión... y me convenció”. También le puso encima de la mesa el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la desfusión hospitalaria y la política de personal.

“Así que aquí estoy. Agradezco la confianza que han puesto en mí los nuevos gestores, dándome la oportunidad y espero el presupuesto y las herramientas para intentar cambiar las cosas desde dentro”. Paloma Hergueta pidió la ayuda de los trabajadores del Infanta Elena para devolver al centro hospitalario a “su antiguo esplendor y convertirlo en el mejor comarcal de Andalucía”. La nueva gerente apuntó que cuando le ofrecieron el cargo sintió ilusión, vértigo y “un poco de miedo”. Ilusión para trabajar en un “nuevo proyecto” y hacerlo desde dentro, así como que la Consejería escuche “las deficiencias de nuestra sanidad”. Vértigo ante “la responsabilidad que conlleva este cargo”. Y un poco de miedo a “dar un vuelco total a mi carrera profesional”. Por eso, explicó que le asaltaron muchas dudas antes de aceptar el cargo. Cuestiones en relación a su futuro y su familia. “¿Merecerá la pena asomarme a un proyecto de duración finita y aún por definir?”, pensó.

Hergueta apuntó que el nuevo cargo es una responsabilidad que “creo podré asumir” ya que el Infanta Elena lo “conozco bien” por lo que hará “todo lo que esté en mi mano y me permitan”. Asimismo, la nueva gerente del centro hospitalario aseguró que si en algún momento no puede trabajar por la sanidad de Huelva como los ciudadanos se merecen, “seré la primera en reconocerlo y dejar la dirección del hospital”. En esta línea se comprometió a ser transparente y a cumplir la normativa y “aunque entiendo que la fe no debe ser ciega, y que las dudas os asaltarán a todos, os pido que juntos trabajemos y entre todos construyamos un futuro mejor”.

Por su parte, la delegada territorial de Salud y Familias, Manuela Caro, aseguró ayer que espera “muchísimo” de Paloma Hergueta. “Las críticas forman parte de nuestra vida diaria y es imposible que llueva a gusto de todos”. Manuela Caro definió a Hergueta como una “gran trabajadora” y que tiene un currículo que “ahí está”. Sobre los cambios en las gerencias, al igual que el de José Luis Bonilla en el Hospital Juan Ramón Jiménez, “siempre hay que esperar para ver qué resultado dan” pero cree que los cambios eran “necesarios”, además de que “los ciudadanos estaban deseosos que hubiera cambio”. Caro añadió que ahora mismo hay unos cargos “con ilusión y ganas”, y la ciudadanía “va a notarlo en un plazo muy breve”.