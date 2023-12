El PSOE asegura que las obras están pagadas y el remanente de tesorería invertido en Huelva

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva asegura que las obras terminadas en la ciudad están pagadas y que el remanente de tesorería se ha invertido en la urbe. El portavoz socialista, Francisco Baluffo, responde así a las declaraciones del portavoz popular, Felipe Arias, que denunció una deuda heredada de más de 40 millones de euros, de los cuales 25 millones de euros corresponden al Servicio de Gestión Tributaria, por anticipos a cuenta del cobro de impuestos; 12 millones a obras en la ciudad así como “al sobrecoste" de la iluminación navideña.

Baluffo, basándose en los informes de ejecución presupuestaria del segundo y del tercer trimestre, apuntó que "las inversiones reales (las obras) están al corriente de pago con 13 millones de euros de inversión en obras de enero a septiembre". Explicó que, "si una obra no está acabada a 31 de diciembre, en el Presupuesto del siguiente año hay que incluir la dotación económica que falta, eso es así siempre. Las obras que no han empezado o no están terminadas van a tener que volver a dotarlas en el Presupuesto de 2024". Recalcó que "una obra no se puede licitar sin tener su correspondiente partida presupuestaria y todas las que están en marcha la tienen".

En relación a los 25 millones correspondientes al Servicio de Gestión Tributaria, Baluffo comentó que "los anticipos de ingresos son una herramienta más de la gestión económica de los ayuntamientos, anticipos que se han efectuado siempre, también cuando gobernaba el PP". Incidió en que el Ayuntamiento de la capital onubense "ingresa, a través del Servicio de Recaudación, unos 90 millones de euros anuales en impuestos, 360 millones en 4 años, y el adelanto es de solo 25 millones”, a lo que añadió que "ni es una deuda, ni es oculta, es un instrumento que ponen en marcha todos los ayuntamientos de España".

En relación al remanente positivo de tesorería, casi 8 millones de euros, señaló que se ha destinado al plan de asfaltado, la remodelación de la plaza de la Merced, a la fuente de la Plaza de las Monjas, la rehabilitación de la calle Ángel Muriel, inversiones en edificios y equipamientos, la reurbanización de la calle Palos, Fernando El Católico y San Salvador, la rehabilitación del Mercado de San Sebastián y calle Villamundaka y la peatonalización de lateral de la Plaza Houston, "se ha gastado en obras de la ciudad, como no podría ser de otra manera". Por otra parte, subrayó que el 27 de marzo de 2023 se pagó la factura de casi 1,7 millones de euros, correspondiente a las luces de Navidad.

El teniente de alcalde y responsable del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, apuntó respecto a las luces de Navidad que "existe un contrato y lo que dice el pliego es que la iluminación navideña es 1.277.000 euros y ellos han certificado una deuda de 1.700.000 euros, por lo tanto hay un sobrecoste", a lo que añadió que "no está presupuestado, lo que hay es un contrato global que comprende una serie de fiestas: las de San Sebastián, Las Colombinas, Navidad y para cada fiesta hay asignado unos determinados importes y se han extralimitado en el gasto de Navidad, y eso no obligó a tener que hacer una modificación presupuestaria para poder seguir atendiendo a los gastos de ese contrato".

En cuanto a los 25 millones de euros del Servicio de Gestión Tributaria, recalcó que "se ha hecho un uso de 25 millones de adelantos, eso es como pedir un préstamo. Lo que pasa es que si pides un préstamo a un banco y te endeudas, consta en Contabilidad y tienes que reflejar el acto y ellos no lo reflejan. Ahora hay una deuda que hay que pagar al Servicio de Gestión Tributaria, una deuda que no aparece en los Presupuestos". Aparte, "en la propia contabilidad estos años hay un Premio de Cobranza, que se estipula por parte del Servicio de Gestión Tributaria, que hay que pagarle unas determinadas cantidades por la gestión que lleva a cabo, tampoco se ha contabilizado como gasto el Premio de Cobranza y tendremos que contabilizarlo como gasto en los próximos Presupuestos, más de 5 millones de euros".

Muñoz recalcó que "ha habido una colaboración de la Diputación, a través del Servicio de Gestión Tributaria, en estos últimos ejercicios, que compromete financieramente al Ayuntamiento a partir de ahora". Manifestó que "tenemos compromiso de obras para el año que viene que no tienen ninguna financiación, se tienen que hacer con recursos propios del Ayuntamiento". Indicó que "no se pueden financiar con entidades bancarias porque tenemos copadas la financiación, precisamente porque, entre otras cuestiones, computa como deuda lo que se le debe al Servicio de Gestión Tributaria y eso limita la posibilidad de financiarnos con entidades financieras".

Por otra parte, Baluffo denunció que el periodo de pago a proveedores ha aumentado en más de 13 días, situándose "en 37,21 días en el mes de septiembre frente a los 24 días en los que lo dejamos los socialistas". Muñoz dijo, al respecto que Baluffo "no tienen actualizado el dato. El periodo de pago a proveedores en octubre de 2023 probablemente sea el más bajo de la historia de este Ayuntamiento, 7,83 días, algo excepcional, nos venimos moviendo en periodos de menos de 30 días".