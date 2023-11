El equipo de gobierno denuncia una deuda de más de 40 millones en el Ayuntamiento de Huelva

El equipo de gobierno denuncia una deuda heredada de más de 40 millones de euros en el Ayuntamiento de Huelva, de los cuales 25 millones se adeuda a la Agencia Provincial Tributaria, por anticipos a cuenta del cobro de impuestos, a lo que unen 12 millones correspondientes a obras en la ciudad, "obras no pagadas con cargo al ejercicio 2024", así como el sobrecoste de la iluminación navideña.

El portavoz del equipo de gobierno, Felipe Arias, señala que "es una deuda oculta, más de 40 millones de euros que el anterior equipo de gobierno ha ocultado, ha gestionado de forma despilfarradora pero, sobre todo, de forma tramposa, falseando las cuentas, inflando los ingresos, que el propio Ministerio de Economía y Hacienda ha tenido que decir que se reduzcan esos falsos ingresos, que no se han producido, pero sobre todo, adelantando deuda y cobros".

Indica que "es una deuda camuflada que refleja una gestión caótica, el derroche y el despilfarro de dinero público y del impuesto de todos los ciudadanos, un equipo de gobierno que presumía de todo lo contrario, de una buena gestión, de una gestión ejemplar en materia económica, y nos encontramos con que la situación compromete la estabilidad económica de este Ayuntamiento".

Señala que el anterior equipo de gobierno "ha gastado por adelantado el equivalente a tres años de impuestos de circulación, más el 80% del IBI de 2024, más cinco años seguidos de impuestos de actividades económicas, en total 25 millones de euros. El PSOE ha hipotecado los ingresos de la ciudad gastando en tan sólo tres meses el remanente positivo, más de 8 millones de euros, y el dinero de la licencia de Fertiberia a unos días de las elecciones".

Desde el Grupo Municipal Socialista manifiestan respecto a la deuda con la Agencia Provincial Tributaria que "los anticipos de ingresos son una herramienta más de la gestión económica de los ayuntamientos, cantidades incluidas en el convenio firmado con la Agencia Provincial Tributaria y se devuelve en los términos que negocien ambas administraciones en el nuevo convenio que se negocia ahora".

En cuanto a las obras en marcha, aseguran que ""todas las obras están pagadas hasta donde estén realizadas, esto se demuestra en la ejecución presupuestaria acumulada en los tres primeros trimestres del año, publicada por Hacienda y que, precisamente, se elevará al Pleno de mañana", a lo que añade que "lo que no está hecho o se está haciendo no se puede pagar, la ley lo impide, si una obra no está acabada a 31 de diciembre de un año, en el presupuesto del siguiente año hay que incluir la dotación económica que falte, eso es así siempre".

En relación al remanente de tesorería, subraya que "habíamos invertido en proyectos los 8 millones de remanente positivo, que conseguimos gracias a la buena gestión económica. Se han destinado a obras como el plan de asfaltado, la rehabilitación de la Plaza de la Merced, la nueva fuente de la Plaza de las Monjas o la reurbanización de la calle Palos, entre otras actuaciones".

El concejal de Economía, Francisco Muñoz, comenta que "los compromisos ineludibles de pago heredados para el próximo presupuesto de 2024 superan los 187 millones de euros, estamos trabajando ya en las cuentas del año que viene, que esperamos presentar y aprobar antes de final de año o enero como muy tarde". En ellas "aplicaremos una mejor gestión y toda nuestra capacidad para poder afrontar la difícil situación que nos hemos encontrado sin que ello repercuta en los onubenses ni comprometa la estabilidad de la ciudad".