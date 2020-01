El PSOE reclama apoyo a la Junta para evitar la despoblación rural en la provincia de Huelva

El arranque de año ha movilizado al Partido Socialista en la provincia con doble propósito, a la estela del nuevo Gobierno en Madrid y del que ahora cumple un año en Sevilla. Porque a la Junta de Andalucía le van a reclamar un paquete de medidas y ayudas para los municipios pequeños de la provincia que hagan frente a los efectos de la progresiva despoblación que sufren estos años.

El parlamentario andaluz socialista Mario Jiménez explicó ayer que tienen en marcha la demanda de “incentivos y apoyo económico a municipios que han perdido población, con inversiones en educación, sanidad, comunicación y servicios sociales, que son competencia de la Junta”, para frenar la pérdida de población que “afecta a casi la mitad de los municipios de Huelva”.

Jiménez pone como ejemplo el trabajo de la Diputación en apoyo de los pequeños municipios, a cuyo servicio, asegura, destina los 140 millones de euros de su presupuesto. El próximo, avanzó, “incidirá especialmente en esto”.

El mensaje navideño del presidente andaluz, Juanma Moreno, en Cumbres de Enmedio, como muestra de apoyo a la Andalucía rural, no fue pasado por alto por el onubense: “No basta con venir a un pueblecito para dar la imagen de que apoyan al medio rural si no hay inversiones reales. Es un gesto pero sería cínico y vacío si no llega un respaldo de verdad”.

La crítica socialista, realmente, va más allá, al considerar Mario Jiménez que “el Gobierno del PP, Ciudadanos y Vox no sabe gobernar”. “Se nota especialmente en las instituciones, y en educación y en sanidad”, justificó el dirigente socialista. “Las cifras macroeconómicas han empeorado este último año en Andalucía”, lo que va a obligar, dice el socialista, que “nos pongamos a trabajar para paliar los efectos desastrosos de ese Gobierno de derecha”.

“Ha habido 40 dimisiones que demuestran que no han sabido hacer un equipo de gobierno ni proyectar”, añadió el parlamentario, criticando, especialmente, que la provincia de Huelva se haya situado “a la cola en inversión pública”, sin avances en las grandes obras pendientes, entre las que ha nombrado el hospital Materno-Infantil. “Este Gobierno se dedica más a mirar por el retrovisor y criticar a la oposición que a gobernar y tener un proyecto”.

Frente al “desgobierno” de la Junta, Mario Jiménez pone la etapa que comienza con el nuevo Gobierno central de Pedro Sánchez, “un revulsivo en cuanto a los servicios públicos y a un gobierno con políticas de izquierda”.

Jiménez avanzó, tras una reunión de trabajo de los representantes parlamentarios socialistas de la provincia, que se van a movilizar para que se conozcan en Huelva las medidas que va a tomar Madrid. “Hay un programa de gobierno y vamos a explicarlo en todo el territorio, con avances muy importantes desde el punto de vista social, en derechos y libertades civiles, con una apuesta por la sanidad y la educación pública que están siendo amenazadas donde gobierna la derecha, y con mejoras en “las condiciones laborales con esa apuesta de ir dejando atrás la reforma laboral”.

Aunque, sobre todo, los socialistas aseguran que van a trabajar para que “Huelva forme parte de la agenda del Gobierno, ya que no lo es del andaluz”.