El PSOE de Huelva señala que el gobierno de la Diputación "está más que asegurado" de cara a las municipales de 2023

"Para nada". Esta fue la respuesta de la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, cuestionada por si existe temor de que siga la inercia del voto de las pasadas elecciones autonómicas en las municipales del año que viene. Y es que, según la socialista, los resultados de las elecciones municipales "nada tienen que ver ni compararse a los resultados de unas autonómicas o unas generales" debido a que en los pueblos "se trabaja el cuerpo a cuerpo, la cercanía y el puerta a puerta. Y eso, nadie mejor que los alcaldes socialistas, que gobiernan en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Huelva, saben hacerlo".

Aprovechó este momento la secretaria general para asegurar que esos alcaldes "han estado muy solos" durante la pandemia. "Que no han tenido ni una sola llamada del presidente de la Junta, que se han visto muy solos a la hora de gestionar y de sacar todos los recursos públicos en sus pueblos". Y por esta razón por lo que "me extraña mucho que los vecinos de la provincia, que saben lo que quieren para sus pueblos no le den la confianza de nuevo a todos esos alcaldes socialistas, que muchos de ellos van a repetir de cara a esas elecciones municipales. Por lo cual el gobierno de la Diputación está más que asegurado por parte del Partido Socialista", sentenció.

La repetición de los alcaldes socialistas como candidatos en mayo del año que viene depende de ellos ya que "tienen esa autonomía y libertad". Hay algunos, apuntó Limón, que han decidido cambiar y "dar ese relevo", mientras que el resto "van a repetir". De manera concreta, sobre Gabriel Cruz, "está en sus manos repetir o no". Eso sí, "nosotros queremos que Cruz sea el alcalde de la ciudad".

El PSOE celebró este viernes el inicio del curso político con una reunión de la Ejecutiva Provincial, el primero de varios encuentros donde se hará "seguimiento" a los temas que conciernen a Huelva por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno central, entre otras cuestiones. En esta línea, María Eugenia Limón pidió al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "copie el compromiso de Pedro Sánchez" con Huelva y que "actúe en las obras autonómicas", por ejemplo en las que necesarias para que "llegue el agua al consumo humano", que "son muy urgentes". Y es que, según Limón, "tenemos un problema de agua y no se está haciendo nada. Se tienen que iniciar de una vez las obras del anillo hídrico, que se ha puesto la primera piedra pero ahí nos hemos quedado". Por eso, la secretaria general del PSOE de Huelva pidió a Moreno que "actúe con diligencia, que no aproveche la mayoría absoluta para darle la espalda a los vecinos". También pidió que vaya de la mano de Juan Espadas con las propuestas de ayuda, que ha puesto encima de la mesa, "dirigidas a familias de clase media, a autónomos, a las pymes o a los jóvenes". Por último, Limón también apuntó que seguirán haciendo reivindicaciones en el ámbito sanitario que "sigue siendo un caos".