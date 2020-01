El PSOE asegura que la apuesta del Gobierno es clara por el AVE para Huelva

“Está meridianamente claro que este Gobierno quiere conectar Huelva con Sevilla a través de la alta velocidad”. Las palabras del senador socialista Amaro Huelva valen para sellar “el compromiso del Partido Socialista con las infraestructuras”, subraya, “absolutamente incuestionable”. Mientras, el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, confía en que el propio ministro José Luis Ábalos, responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, les transmita en persona esa apuesta en la reunión que tiene solicitada en Madrid junto al presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo. La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, pide, sobre el mismo asunto, “un frente común de las administraciones”, y el presidente del PP provincial, Manuel Andrés González, reclama que el Gobierno refleje el proyecto en los Presupuestos Generales del Estado de este mismo año.

Las reacciones no faltaron ayer tras informar este periódico en su edición del domingo que el proyecto de línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla está a menos de dos meses de ser trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental.

En principio, según ha informado el Ministerio de Ábalos a Huelva Información, el proyecto está vivo y sigue en marcha, tras una prórroga de los plazos de información pública que se iniciaron en julio de 2018.

Desde el PSOE, asegura el senador Amaro Huelva que todo discurre para que pronto “estemos en disposición de presentar las licitaciones”. “Lo que nos queda es trabajar porque sólo con trabajo se llega a buen fin”.

Pero, claro, no hay ocasión que se desaproveche para atacar al contrario. Huelva no se contuvo y recordó que se alcanzará este verano, presumiblemente, “el mismo punto perdido hace 12 años”. “En 2008 quedó lista, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue el Gobierno de Rajoy el que dejó caducar la Declaración de Impacto Ambiental, pensamos que a propósito”. “Sólo esperamos que tengan [el PP] la decencia de no exigir lo que ellos dejaron, castigando a la provincia por no votarles”.

Del otro lado, Manuel Andrés González habló ayer de otro tiempo perdido, recordando el anuncio que hizo el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna, coincidiendo con la inauguración de la estación, en mayo de 2018. “Vamos con mucho tiempo de retraso, 18 meses, después de que anunciara que el proyecto iba a estar presentado en un mes. El ministro dio fechas concretas”. Y el proyecto, ya con el Gobierno de Sánchez, cumplió con el inicio del trámite de información pública dos meses y una moción de censura después, en julio del mismo año.

En cualquier caso, González mira a los Presupuestos: “A ver cuánto van a destinar en los de 2020”.

Más conciliadora se mostró la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, durante su visita institucional a Huelva, partidaria de “hacer un frente común”, dijo, “porque es importante que todas las administraciones consigamos cohesionar las ocho provincias andaluzas”.

Lo decía, además, con conocimiento de causa. Bosquet, parlamentaria andaluza de Ciudadanos por Almería, confesó que los problemas de infraestructuras y el aislamiento en comunicaciones es común entre Huelva y Almería, las dos provincias periféricas de Andalucía. “También en Almería continuamos igual”, dijo respecto a la falta de unidad, insistiendo en que “toca hacer un frente común entre las administraciones”. “No hay que atacar sino construir, en positivo”.

Tras su encuentro con Bosquet, el alcalde Gabriel Cruz reiteró la importancia de las reivindicaciones onubenses sobre el AVE: “Las infraestructuras ferroviarias son clave para la ciudad y la provincia. Es fundamental que seamos capaces de conectarnos con Sevilla en media hora porque de ello depende que dispongamos de las mismas oportunidades”.

Cruz ha aprovechado para recordar que ya ha solicitado una reunión con el ministro Ábalos en carta conjunta con el presidente de la Diputación para informarse sobre el estado de los proyectos. “Ya se la habíamos pedido con anterioridad y entendíamos que esa reunión no se produciría hasta que no se constituyera el Gobierno, por lo que esperamos que nos responda en el periodo más breve posible, porque, en la anterior legislatura, el ministro también fue muy diligente a la hora de fijar fecha para la reunión”.