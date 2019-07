El PSOE amortigua el golpe a Mario Jiménez con la designación de Fiscal

“Mario Jiménez ha sido una persona fundamental para la política en Andalucía y en Huelva. Es una persona leal al partido y que siempre ha sabido ocupar su sitio. Aquí en Huelva se le tiene un gran cariño y respeto y seguirá siendo importante en la política provincial”. Con estas palabras, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, se refería al hasta ahora portavoz de su partido en el Parlamento andaluz.

Todo ello, después de que en el día de ayer la Comisión Ejecutiva del PSOE-A, presidida por la secretaria general, Susana Díaz, acordase el nombramiento del también onubense José Fiscal como nuevo portavoz parlamentario en sustitución de Mario Jiménez, quien seguirá como diputado “con otro cometido”.

Fiscal, diputado por Huelva, exconsejero de Medio Ambiente en el Gobierno andaluz que presidió Susana Díaz y actual coordinador de la Secretaría General del PSOE andaluz rehusó hacer declaraciones a este rotativo sobre su nombramiento, al que remitió a las palabras del secretario de Organización, Juan Cornejo.

Aunque hasta ayer no fueron oficiales, estos cambios eran más que previsibles, toda vez que se esperaba que Díaz pusiera en marcha la renovación de su núcleo duro para sumar a miembros afines a Pedro Sánchez.

A pesar de ser miembro nato del mismo como portavoz, Jiménez ya no asistió ayer al comité, en el que se abordó la reestructuración de la dirección del grupo parlamentario. Según explicó el secretario de Organización del partido del puño y la rosa a nivel andaluz, el moguereño tenía conocimiento con anterioridad de su destitución, que también se comunicó antes de la reunión de la ejecutiva a los ocho secretarios provinciales.

En cualquier caso, Cornejo rechazó que la sustitución de Mario Jiménez, quien fue portavoz de la gestora que se constituyó tras la salida de Sánchez de la secretaria general del PSOE en 2016, tenga algo que ver con el “acercamiento” de la líder del PSOE andaluz a Sánchez.

“Son cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, entre otras razones porque ha habido situaciones recientemente que verifican que vamos todos a una; no tiene absolutamente nada que ver ni con acercamiento ni con no acercamiento, llevamos un tiempo teniendo unas relaciones fluidas (con la dirección federal) y funcionando con los mismos objetivos”, según manifestó.

Así, agradeció la labor de su “amigo” y “gran socialista” Mario Jiménez, quien ha estado seis años al frente del grupo parlamentario, y justificó la decisión en la necesidad de dar “un nuevo impulso” a la tarea del PSOE andaluz como principal partido de la oposición.

“Se trata de buscar lo mejor para que en septiembre tengamos una organización preparada para afrontar desde la oposición un trabajo que sea eficaz y capaz de ayudar a los andaluces con nuestras aportaciones”, señaló.

Del mismo modo, subrayó que Jiménez ha hecho una labor “estupenda, siempre al servicio del partido”, donde ha prestado “un servicio incalculable”, y explicó que permanecerá dentro del grupo, donde “tendrá su cometido, que ya se verá”.

En cuanto a las críticas internas (hay quien habla de la “traición” de Díaz a su fiel escudero, Cornejo aseguró no tener constancia de ninguna, aunque ve “lógico” que haya “pensamientos diversos” porque el PSOE es un “partido democrático” en el que “la gente no está encapsulada”.

El grupo parlamentario deberá pronunciarse en una reunión sobre la propuesta de reestructuración de la dirección, aunque Cornejo quiso dejar claro que la decisión corresponde a la ejecutiva, y confió en que no habrá ningún problema: “Tras el primer periodo de sesiones se considera que se puede dar un impulso, es algo normal que se produce en todos los partidos”.

Según aseguró, la dirección federal ha sido informada de todos los cambios, y resaltó que entre ambas direcciones hay una “comunicación fluida y diaria; estamos todos en el mismo objetivo”.