El PSOE admite que Huelva "ha puesto cordura a los bulos del PP" y "a la involución con la que amenazaba Vox"

El PSOE de Huelva ha valorado los resultados electorales del 23J, destacando que ha sido la fuerza más votada en "57 municipios, 15 de diferencia con respecto a las elecciones locales del 28M" y que con estos datos la provincia "ha logrado poner cordura a los bulos del PP" durante la campaña y "frenar la involución con la que amenazaba Vox".

La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora electa, María Eugenia Limón, ha afirmado, "con más datos que anoche" que el Partido Socialista "ha mejorado los resultados con respecto a las elecciones de 2019", ya que, entonces, en la provincia el PSOE consiguió "un total de 91.656 votos" y en las elecciones de este domingo "se han conseguido 92.098 votos, una diferencia de 442 más".

Asimismo, ha destacado que el PSOE ha ganado estas elecciones en "57 municipios, 15 de diferencia con respecto a las elecciones locales del 28M", y ha vuelto a ser la opción más votada con respecto a los anteriores comicios en "Beas, Alosno, Hinojos, Trigueros, Villarrasa, Valverde, Villanueva de las Cruces, Valdelarco, Zufre, La Zarza, Alájar, Arroyomolinos de Leon, Berrocal, Castaño del Robledo y Corteconcepción".

Además, en el Senado, con el 98,80% de los datos escrutados, el PSOE ha conseguido dos senadores por la provincia de Huelva, aunque están pendientes del voto CERA (voto extranjero) que podría variar el número de senadores conseguidos. Además, en el Congreso de los diputados han obtenido dos diputados, que serán Gabriel Cruz y María Luisa Faneca.

Con estos datos, Limón ha asegurado que los onubenses "han puesto cordura a los bulos que el Partido Popular ha arrastrado durante esta campaña", y que Feijóo "ha intentado imponer ante la voluntad de los españoles", toda vez que ha subrayado que España "ha ganado en derechos y libertades" y que a Huelva "le va mucho mejor cuando gobierna la izquierda".

Asimismo, ha remarcado que se han mejorado los resultados en Andalucía, y esta "ha sido un motor de empuje importante para toda España", ya que "hemos recuperado un total de 550.000 votos en la comunidad", por lo que ha enfatizado que "hemos parado la involución y el retroceso con el que amenazaba Vox y la ultraderecha".

"Ha ganado el progreso, el avance y hemos ganado también el pulso a toda las mentiras y bulos a los que el Partido Popular nos ha tenido acostumbrados durante toda la campaña. Una campaña difícil en sus inicios pero que gracias a todos los compañeros hemos conseguido esa remontada y hemos conseguido los datos que tenemos", ha manifestado.

Así ha agradecido a "toda la militancia; a las Juventudes Socialistas, que ha hecho un trabajo maravilloso para parar todo ese discurso de odio de la ultraderecha entre los jóvenes; al Grupo de Veteranos, que han puesto de manifiesto toda la perspectiva histórica que a lo largo de los años ellos nos han ido sumando; y sobre todo a los vecinos de la provincia de Huelva que saben que en el PSOE tienen el avance, el progreso y el futuro de sus hijos".

Por su parte, el diputado electo al Congreso, Gabriel Cruz, ha dicho que "lo más importante" de la jornada electoral es que España "no es la que algunos dicen que es", sino que es "diversa, plural, libre y lo expresa democráticamente a través del voto".

"Al final tenemos un panorama muy parecido al que ha venido gobernando el país durante cuatro años, y es que esa es España. Por mucho que a alguno les pese, eso es una gran noticia y que el Partido Socialista en uno de los momentos más complejos, más difíciles, haya incrementado su representación en el Congreso de los Diputados con dos diputados más, hay que tomarlo en consideración", ha manifestado.

De este modo, Cruz ha asegurado que los datos electorales "no obliga a exigir lo mejor de nosotros mismos para trabajar y llevar a cabo un proyecto para España, para seguir avanzando, creciendo, seguir desarrollándonos y sobre todo respetando los derechos y libertades de la ciudadanía", que ha sido "un factor clave" en estas elecciones.

Por otro lado, el ya diputado electo ha subrayado que estos datos significan que "se rompe una tendencia muy acusada que comenzó en junio de 2022 con las elecciones autonómicas y que a partir de aquí, paso a paso, se ha ido cambiando y revirtiendo".

"No fue suficiente el día 28 de mayo en las municipales, pero se mejoró con respecto a las autonómicas y ahora también se plantea un escenario completamente distinto. Eso no quiere decir que no miremos la realidad y habrá que analizar el significado y toda esta evolución de los comportamientos electorales, porque cada elección es diferente, pero son resultados completamente diferentes. Entonces todo esto lo tenemos en consideración", ha comentado.

Además, se ha mostrado confiado en que mantendrán los dos senadores y que trabajarán "mirando por el interés de Huelva", ya que "quedan muchos retos pendientes y que estamos dispuestos a afrontarlos y a asumirlos con determinación, con entusiasmo y con convicción".

"Convencidos de gobernar"

Por otro lado, ante el escenario abierto sobre la posibilidad de que la coalición PSOE-Sumar pueda gobernar con apoyos parlamentarios o se vuelva a repetir las elecciones, Limón ha asegurado que su formación confía "plenamente" en "capacidad de diálogo, de reflexión, de seguir avanzando y seguir creciendo como lo hemos hecho también en las dificultades" del candidato Pedro Sánchez.

"Es un hombre de diálogo de consenso y estoy segura que vamos a seguir gobernando España por los españoles, pero sobre todo, por seguir defendiendo los derechos y libertades de los hombres y mujeres de esta tierra", ha comentado.