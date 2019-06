Tras la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado, en los que el PSOE ha logrado un total de 60 alcaldías –incluyendo las dos ELAS de Tharsis y La Redondela, Caraballo mostró su satisfacción por el “rotundo éxito” alcanzado. No en vano, los socialistas han logrado diez alcaldías más de las 50 conseguidas por mayoría absoluta el pasado 26 de mayo.

Las direcciones federal y regional acuerdan que Caraballo repita

En cuanto a la investigación del caso Aljaraque, Caraballo se mostró ayer “muy tranquilo”. Después de que hace cuatro días la Audiencia de Huelva ordenase continuar con la causa judicial por el presunto soborno que frustró la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE en diciembre de 2016 –en la que entre otros, figura como investigado–, manifestó que estas situaciones son “recurrentes” en periodo electoral, al tiempo que manifestó que “yo no estoy imputado en nada, sino que es un caso que está en fase de investigación” y, por lo tanto, “cuando ésta termine, veremos qué hace el fiscal o la jueza”. El líder de los socialistas dejó claro que el comité federal del PSOE no pondrá problemas a su deseo de presidir la Diputación, ya que el código ético establece que los cargos públicos u orgánicos deben dimitir en el momento en que se le abra juicio oral por un procedimiento penal y “éste no es caso”. De hecho, en la tarde de ayer, el PSOE-A dio a conocer a través de un comunicado que los seis presidentes actuales de las diputaciones andaluzas gobernadas por el PSOE repetirán en sus puestos, según el acuerdo alcanzado entre las direcciones federal y regional.