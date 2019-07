El PP reclama trasvases al Gobierno “como alternativa” al cierre de pozos

“Hay que tener ganas de buscar una solución alternativa y trabajar para hacerla posible, y este Gobierno del PSOE ha demostrado que no tiene voluntad de acuerdo ni de diálogo sincero”, recordó Toscano, quien quiso poner el acento en que la citada ley “incluye entre sus inversiones el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, imprescindible para garantizar el agua para la agricultura, la industria, el turismo y el consumo humano en buena parte de la provincia”.

Toscano incidió en la necesidad de “poner en marcha alternativas” por parte del Gobierno del PSOE para que el cierre de los pozos no suponga el fin de una actividad “que es fundamental para todo el pueblo de Lucena”, y también para avanzar en la preservación de los acuíferos que nutren las marismas de Doñana. “El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en su mano la solución que es cumplir lo que acordamos en la Ley del Trasvase , sin embargo la mantiene guardada en un cajón”, remarcó el secretario general del PP onubense, quien ha resaltado la importancia de la agricultura para la economía y el empleo “en una provincia que cuando ha acabado la campaña, ha registrado una subida del paro del 11,5%”.

IU pide a la Junta y al PP que “asuman su responsabilidad para no secar Doñana”

El coordinador provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, advirtió al PP y al Gobierno andaluz, “que comparte con Ciudadanos y que está controlado por la derecha reaccionaria”, de que “les queda muy grande Doñana y están demostrando que no pueden dar la talla para defender este valiosísimo patrimonio natural”, y les insta a asumir sus responsabilidades “para no secar” el parque. Sánchez Rufo pidió a ambos que se cumpla “escrupulosamente” el Plan de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, el cual “no debe tocarse”, así como que el trasvase “sirva garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios con los que afianzar agua suficiente para las hectáreas consideradas de regadío por el citado plan y para sustituir las captaciones legales y legalizables de agua subterránea que existen en el entorno de Doñana por agua superficial”.

A su juicio, la conservación de Doñana “es una obligación para todo el mundo”, además de ser “un activo para el desarrollo económico y social de la comarca del Condado”, que hay que defender “a toda costa”, a lo que ha añadido que “la gestión de los recursos hídricos de Doñana no puede hipotecar su futuro”. Por ello, Sánchez Rufo pidió el desarrollo de un modelo agrícola “compatible con la preservación y la conservación de Doñana”, ya que la producción agrícola en la comarca del Condado “puede ser compatible” con la conservación del parque. Además, señaló que “no acabar con el uso ilegal del agua que se obtiene de los pozos ilegales que hay en su entorno es ir en contra de la conservación del parque, según ha advertido claramente la Unesco y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo”, cuando una delegación de este organismo visitó Doñana hace unos meses y en cuyo informe, que fue aprobado por dicho organismo, se alertaba de que “para garantizar la conservación de Doñana es totalmente necesario y una condición indispensable terminar con la extracción ilegal de agua”.