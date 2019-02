El PP pide que se reúna la comisión de la movilización del 15-M para cerrar los detalles

"No será el PP el que rompa la unidad de acción" en torno a la movilización por las infraestructuras convocada para el próximo 15 de marzo. Así lo ha asegurado hoy el portavoz de la dirección provincial de los populares, Juan Carlos Duarte.

No obstante, ha recordado que desde el 21 de enero, cuando se reunió la comisión creada específicamente para gestionar esta manifestación, no se ha mantenido un nuevo encuentro. Por ello, el dirigente popular pidió que se convoquen reuniones de este órgano con más asiduidad, al objeto de cerrar los detalles.

Según ha recordado, desde que se convocó la movilización, el apoyo del PP a la misma ha sido "inequívoco" y "totalmente explícito", porque en su partido siempre han tenido claro que la lucha por "todas las infraestructuras" de la provincia es una prioridad absoluta.

Por ello, según ha valorado, desde el PP "nunca se ha entrado en cuestiones o foros partidistas que han mirado únicamente por unas infraestructuras y no por todas".

La convocatoria del 15-M, gestada en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial, sí cuenta con el apoyo del PP, que ha mantenido desde el principio que la iniciativa la debe llevar la sociedad civil para, en palabras de Duarte, "no correr el riesgo de politizar las actuaciones", más aún teniendo en cuenta que hay convocatorias electorales por delante.

En este sentido, se refirió a un asunto que el PP no ve adecuado en este momento. Y es que, ya que está convocada la manifestación y que se han convocado las elecciones generales, los populares no entienden "la sucesión de reuniones que últimamente se mantienen para no sabemos qué", puesto que el Gobierno va a entrar en funciones próximamente y no podrá tomar determinadas decisiones, según ha reprochado.

En cualquier caso, Duarte ha pedido que nadie vea su petición de que sea la sociedad civil la que lidere la manifestación como un intento, por parte del PP, de romper la unidad de acción, sino todo lo contrario. "Que nadie vea en estas declaraciones una forma de torpedearla y de que no llegue a buen puerto", ha apuntado.