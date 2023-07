El PP se marca el 19 de julio como fecha para la constitución de la Diputación de Huelva

El Partido Popular de Huelva presentó este miércoles a sus catorce diputados, quienes, en palabras del presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González, "serán los encargados, a lo largo de los próximos cuatro años, de defender los intereses de la provincia y afrontar los grandes retos del futuro de la provincia”.

González ha señalado que en las próximas semanas se constituirá la Diputación provincial. De hecho, los populares se marcan el 19 de julio como el día para llevar a cabo el Pleno de constitución de la Diputación Provincial en el que la formación propondrá al actual alcalde de Ajaraque, David Toscano, como presidente de la institución Provincial. Con ello, según González, “nacerá una nueva legislatura en la institución provincial en la que vamos a abrir las ventanas” después de que, por primera vez en la historia de la democracia, el Partido Popular vaya a gobernar la Diputación de Huelva tras cuarenta años de gobiernos socialistas.

Al respecto, Toscano ha apuntado que con la Diputación en funciones "no se pueden hacer muchas de las cuestiones que son importantes y urgentes", por lo que trabajan en "poder conseguir que se pueda estar trabajando para la provincia de Huelva lo antes posible", toda vez que ha explicado que la constitución no se llevará a cabo en el edificio de la institución en la capital sino que será en otro punto de la provincia porque "el salón de plenos es bastante pequeño", aunque no ha especificado de momento el municipio.

En lo que se refiere a los diputados provinciales, por el Partido Judicial de Ayamonte figuran Alberto Fernández (Ayamonte), José Manuel Zamora (Villablanca) y Ana Delgado (Lepe); por el de Huelva David Toscano Contreras (Aljaraque), Felipe Arias (Huelva), Gracia Baquero (Trigueros), Patricia Millán (Cartaya) y José Carlos Roda (Gibraleón); por el de La Palma Arturo Alpresa (Villarrasa) y Rocío Moreno (La Palma); por el de Moguer Juan Daniel Romero (Palos de la Frontera) y Carmen Díaz (Moguer); por el de la Sierra María Del Mar Martin Florido (Cortegana); y por el de Valverde del Camino Manuel Cayuela (Valverde).

El popular ha destacado que hemos apostado por la “capacidad de gestión” de nuestros diputados con David Toscano a la cabeza. En este sentido, ha añadido que “muchos de ellos ya tienen responsabilidad en ayuntamientos de gobierno” y otros vienen de trabajar fuera de las instituciones con “ideas nuevas, ganas e ilusión por cambiar muchas cosas en la provincia”.

“Esta institución que representa a toda la provincia estará centrada en Huelva y en los onubenses y no al servicio de un partido político, como ha sucedido estos años. Ahora se hablará única y exclusivamente de los problemas de esta provincia para buscar soluciones, porque las instituciones están para mejorar la vida de los ciudadanos y no para hacer uso partidista”.

Por su parte, David Toscano ha anunciado que la Diputación va a trabajar para todos los municipios de la provincia, pero sobre todo en las necesidades de los más pequeños y de los pueblos de interior. Así, ha insistido que “los habitantes de la provincia de Huelva independientemente del lugar donde residan tienen que tener los mismos servicios básicos”, por tanto, “va a ser una Diputación muy pegada al territorio buscando esa igualdad real de todos los habitantes de la provincia”.

“La Diputación también puede ser el nexo de unión de todas las administraciones, este grupo lo que se propone es conseguir que las instituciones podamos remar en la misma dirección y lleguemos mucho más rápido a conseguir que Huelva sea un referente en servicio a los ciudadanos como la ayuda a domicilio, mejoremos nuestras infraestructuras, avancemos en la digitalización y fomentemos el turismo”, ha concluido Toscano.