El PP lamenta que el Gobierno "deja sin tren a Huelva en plenas vacaciones de julio"

El secretario general del PP de Huelva y senador, José Enrique Sánchez, ha denunciado el “castigo” al que tiene sometido el Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia de Huelva que corta las líneas férreas con Sevilla durante tres días. El popular, acompañado por los concejales del Grupo Municipal, ha lamentado el desprecio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que “en plena temporada alta para la ciudad de Huelva, una ciudad y una provincia eminentemente turística, tenemos cerrada las vías férreas que comunican Huelva con el exterior”.

“Es indignante ver que en plena temporada alta el gobierno socialista no tiene ni el más mínimo detalle sensibilidad con esta provincia, y nos condena a cerrar las líneas férreas produciendo un caos a los usuarios que utilizan el tren como medio de transporte para venir a nuestras playas, disfrutar de nuestro clima, de nuestra provincia en su conjunto”.

Asimismo, ha explicado que “existen muchas fechas para poder hacer unas actuaciones de mantenimiento y no desaprovechar un fin de semana, en plenas vacaciones del mes de julio, eminentemente turístico, en el que muchos españoles vistan nuestra provincia”. “Es un agravio comparativo contra otros territorios y contra otras provincias españolas, donde las líneas férreas están en permanente actividad en estos meses veraniegos. Por lo tanto, la política del Gobierno socialista de Pedro Sánchez no es otra que el abandonar a Huelva, el despreocuparse de Huelva, el decir que no nos importa la provincia de Huelva”.

En este contexto, José Enrique Sánchez ha criticado el trato que los onubenses recibimos por parte del Gobierno con el “silencio cómplice del PSOE de Huelva que calla a pesar de que la estación de trenes en julio deje de tener pasajeros hasta el próximo martes”.

Por último, ha recordado el desinterés del Gobierno socialista con las conexiones ferroviarias ya que en el Presupuesto 2022 para la alta velocidad en la provincia se contemplaban escasamente 20.000 euros para este ejercicio, lo que “es lo mismo que no contemplar nada” para el proyecto de la línea férrea de alta velocidad.