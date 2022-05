El PP insiste en que el Ayuntamiento cuente con los vecinos para las obras en el centro de Huelva

La presidenta del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Marín, ha exigido al alcalde, Gabriel Cruz, “una mejor planificación de las obras municipales en el centro de la ciudad para evitar convertirlo en una prueba de obstáculos”. En este sentido, ha instado al gobierno municipal a consensuar con los vecinos las obras que se van a realizar, ya que “no cuentan con la participación vecinal necesaria”, lo que asegura que ha provocado las críticas de los onubenses.

Los populares han anunciado que llevarán al Pleno una pregunta sobre las obras de remodelación de la plaza de San Pedro, que apuntan que han recibido las críticas de la asociación de vecinos. Éstos, señalan, están conformes con la peatonalización pero no con la remodelación y los cambios que se quieren introducir. Asimismo, desde las filas populares se insta al gobierno de Cruz a consensuar con el Obispado de Huelva el arreglo de las escaleras de la Iglesia de San Pedro. Para el PP de Huelva, "no se entiende el arreglo de la plaza y la peatonalización de la misma y la calle Daoiz dejando las escaleras en estado de ruina".

Marín ha lamentado "las prisas" del gobierno municipal por sacar a ejecución todas las obras de peatonalización a la vez, provocando "el caos circulatorio en el centro de Huelva". Para la popular “las prisas del alcalde Cruz son las del mal gobernante que quiere hacer en el último instante lo que ha sido incapaz de hacer durante los siete años de mandato”.

Los populares llevarán también al Pleno una pregunta para reclamar mayor coordinación en las obras de peatonalización además de un plan de movilidad y aparcamientos alternativo para los vecinos "que no han sido consultados ante el comienzo de estas obras". La concejal del PP ha señalado también "una obra de espalda a los vecinos de la zona como ocurre con las obras de Manuel Siurot, con la que pretenden dejar en una sola dirección una vía principal de la ciudad con el perjuicio para los vecinos del Parque Moret que quedarán aislados". De ahí que solicite un calendario de las obras y un plan alternativo de movilidad para los vecinos, así como una campaña informativa sobre las obras a acometer.

Los populares han saludado el nuevo anuncio de las obras del Cuartel de Santa Fe, "anunciadas en más de cinco ocasiones por el gobierno municipal". La popular Pilar Marín ha recordado “como en el mes de mayo de 2019 en plena campaña electoral el alcalde Cruz tuvo la desvergüenza de anunciar el comienzo de unas obras que nunca llegaron, tres años después vuelve a anunciarlas, sin el menor pudor”.

Marín exige que se dé cuenta a los vecinos de la zona de las obras que se pretenden acometer y que se indique el destino del edificio, ya que es inexplicable que se anuncien unas obras de remodelación de un edificio sin decir que actividades se van a desarrollar en el mismo. Para Marín "estamos ante el mismo caso que el Banco de España donde el Ayuntamiento de Huelva autorizó a la Junta de Andalucía de Susana Díaz a comenzar unas obras de remodelación que no contemplaban el destino como museo del mismo, y que no contaban con las catas de arqueología necesarias, que a la postre provocó el retraso de las obras por no contar con un plan museístico".