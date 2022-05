El PP pide más participación vecinal en la peatonalización del centro de Huelva

La presidenta del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Marín, ha reclamado mayor participación vecinal ante el inicio de las obras de peatonalización de varias calles en el centro de la Huelva. Marín ha señalado que “al alcalde Cruz le entran las prisas del mal gobernante ante la proximidad de las elecciones y nos queda un año caótico por la ausencia de planificación de las mismas”.



Los populares han mantenido varias reuniones con vecinos y comerciantes y tras ellas trasladan que existe "ausencia de información y de consenso en el desarrollo de las obras. Recientemente fueron los taxistas los que se quejaron de su nuevo emplazamiento, del que no fueron informados convenientemente". Por tanto, la popular ha subrayado que “no se cuenta con la participación ciudadana, de ahí que la mayoría de las obras sean un caos y provoquen el malestar y el descontento de los onubenses”. Los populares señalan una “mala experiencia” de los vecinos con las obras del gobierno municipal, y solicitan que se haga un esfuerzo en la coordinación y mejorar la información a los afectados para evitar las molestias.



El Consistorio ha anunciado el inicio de las obras de peatonalización de la plaza de las Monjas, calle Méndez Núñez, calle la Fuente, entorno de San Pedro, calle Puerto y calle Palos de la Frontera. A juicio del PP, “esto va a provocar el caos en el centro de Huelva al intentar ejecutar todas las obras al mismo tiempo, lo lógico hubiese sido una planificación de las mismas a lo largo de este mandato para evitar generar un caos de circulación y molestias a los vecinos por el ruido y las obras”. La presidenta del grupo municipal lamenta que “el centro de Huelva va a estar en el próximo año y medio completamente levantado por la mala planificación de las obras de Cruz”.



Los populares recuerdan que el centro de Huelva es una zona arqueológica de amplia protección por lo que muchas de las obras pueden retrasarse aún más si aparecen restos arqueológicos de valor. Los populares apuntan a las obras de la Edusi, que califican de una "mala gestión del gobierno de Cruz. Para Marín “no se puede permitir que de nuevo el gobierno de Cruz permita las chapuzas de las obras de la Fuente Vieja y el mirador del Conquero completamente paralizadas, o las de la plaza de Andalucía o la plaza de los templetes, recepcionadas sin estar terminadas”.



Marín afirma que “evitaremos episodios tan desagradables como los que están viviendo los vecinos de la barriada del Mirador del Conquero, que de la noche a la mañana se despertaron con un proyecto de reforma de las laderas del Conquero, sin que nadie les consultara”.



Los populares indican que estas obras son continuación del Plan de Peatonalización de los gobiernos del Partido Popular con Pedro Rodríguez. En palabras de Pilar Marín “esto supuso un cambio radical del centro de la ciudad que con el paso del tiempo se demostrado como necesarias para tener una ciudad más amable”.