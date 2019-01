El PP censura que las cuentas “no dan a Huelva ni el agua”

El diputado nacional del PP de Huelva, Carmelo Romero, fue el encargado de valorar la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado en la provincia y, sin separarse demasiado del argumentario del partido, el también alcalde de Palos tiró de las inversiones que se contemplan en Cataluña para explicar la falta de las mismas en Huelva, especialmente en lo que se refiere a la Alta Velocidad ferroviaria.

En lo que Romero quiso hacer una especial incidencia, fue en la falta de financiación para el segundo trasvase de agua al Condado, decidido por el Congreso el pasado mes de diciembre y del que no se tienen noticias en las cuentas conocidas el pasado lunes. Así, el diputado popular recordó “como las obras fueron declaradas de interés general y contemplaban el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, una infraestructura vital porque es necesario para beber y regar en toda la provincia y que precisa una inversión de cerca de 30 millones de euros y no aparece ni un solo euro; aunque es verdad que hasta el momento la colaboración de la Junta de Andalucía, también ha sido nula en una infraestructura que precisa de un fuerte apoyo para la construcción de tuberías y depósitos”.

Romero se acordó “de las reivindicaciones que hacían el año pasado los diputados Trillo y Bayo en las que se solicitaron mediante enmiendas a los Presupuestos, el destino de 56 millones de euros para estas mismas obras; no les he escuchado decir nada cuando se han enterado que no se dedica nada en este año”. Según Romero, lo que ya advirtiera el año pasado “de estar en manos de Podemos, va a traer consecuencias para todos los onubenses, ya que éstos votaron en contra del segundo trasvase al Condado, por lo que es comprensible que los Presupuestos que han negociado con ellos, no incluyan ninguna cantidad para esta infraestructura”.

Para los populares, lo más grave entre las carencias de lo recogido en las cuentas que el Gobierno presentó ante el Congreso de los diputados, es que “no hay ninguna obra nueva distinta de las que ya se pusieron en marcha durante los Gobiernos de Mariano Rajoy; mejor dicho, sí hay una y es el tercer carril a Chucena, algo que es absolutamente humillante para los onubenses, ya que apenas se destinan a ella 7.000 euros, algo que no da ni para pipas, algo especialmente grave si se tiene en cuenta el peligroso enlace de la carretera en su enlace con la A-49, donde ya se han producido varios accidentes”.

Tampoco le parecieron bien los “apenas cien mil euros que se destinan a la carretera que une la capital onubense con San Juan del Puerto, porque asfaltar una calle de mi propio pueblo, cuesta más que eso”. Por todo ello, Romero concluyó con la petición hecha a los propios diputados socialistas de Huelva “para que voten no a los Presupuestos Generales del Estado en su tramitación parlamentaria, porque se trata de una bofetada a toda la provincia de Huelva; háganlo por dignidad”.