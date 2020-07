El PP de Moguer rechaza pedir a Junta y Gobierno que cumplan con el Ceus

Los votos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moguer, fueron suficientes para sacar adelante una moción en el pleno que tuvo lugar en la tarde de ayer, en la que se exige tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía que den luz verde de una vez por todas, al proyecto Ceus de Aviones no Tripulados que debe instalarse en en la localidad. La propuesta fue respaldada por el grupo socialista y el grupo Avema (Asociación de Vecinos de Mazagón), sin embargo no contó con la aprobación de los concejales del PP.

La paralización del proyecto, como apuntó el alcalde Gustavo Cuellar, se “debe exclusivamente a la falta de acuerdo de los gobiernos central y autonómico. Tanto la Junta de Andalucía, al no completar el proceso de descatalogación, como el Gobierno Central, al no completar el convenio de adquisición de terrenos, son los únicos responsables de que el Ceus no esté ya en construcción”.

Según señaló el regidor moguerino durante la defensa de la propuesta que llevó a aprobación del pleno, “el Ayuntamiento de Moguer ha cumplido y está cumpliendo rigurosamente con todos los trámites de su competencia, incluyendo el último paso consistente en la limpieza de los terrenos, contratación que ya está en proceso de adjudicación”.

Cuéllar lamentó “profundamente que el grupo popular retire su apoyo a estas peticiones que no tienen carácter partidistaalguno, puesto que las reclamaciones están dirigidas a las dos instituciones superiores gobernadas por distintos colores políticos”. Los concejales populares hicieron público su rechazo al texto presentado por el equipo de Gobierno que no pudo salir adelante con la unanimidad que se pretendía.