El alcalde de Moguer pide a la Junta y al Gobierno que cumplan su parte en el Ceus

Gustavo Cuéllar quiso que el salón de plenos del Ayuntamiento de Moguer, “sin connotación partidista alguna”, fuera el escenario para confirmar lo adelantado ayer por Huelva Información y que básicamente se resume en que no pueden culpar a la administración que menos competencias tiene en el bloqueo que en la actualidad vive el proyecto de instalar en la localidad un Centro de Vuelos no Tripulados (Ceus).

El regidor moguereño puso sobre la mesa dos fechas; la primera el 2 de febrero de este mismo año, cuando pidió a la Junta de Andalucía la exclusión formal de los terrenos del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, vital para comenzar las obras en un terreno no forestal. La segunda, un mes después, el 3 de marzo, cuando remitió al Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) el borrador del convenio de cesión y venta de los terrenos del Ceus. Ni a uno, ni a otro recibió contestación alguna.

Cuéllar quiso dejar claro que “si el Ceus no se lleva a cabo, la mayor responsabilidad no va a ser del Ayuntamiento, sino de los gobiernos central y autonómico”, por lo que exigió a ambos “que cumplan sus deberes con el proyecto”. A su juicio, éstos pasan por la firma del protocolo de actuación todavía pendiente en el que se consignen “fondos con un reparto del 70% a cargo del Gobierno central y el 30% para la Junta, tal y como estaba inicialmente previstos; no se trata de fondos Feder, sino de habilitar partidas concretas para este proyecto”.

El alcalde de Moguer recordó que el Consistorio fue “el primero que puso en marcha los trámites para que este proyecto pudiera llegara la localidad; somos los más interesados en ello. Así, en el año 2013, iniciamos los trámites de declaración de prevalencia del interés científico tecnológico sobre el forestal y la posterior descatalogación de terrenos y segregación de una parcela destinada a ese proyecto”. Desde entonces se sucedieron iniciativas que chocaron con “la nula presencia de consignaciones económicas en ambos presupuestos”, lo que ha dejado esos planes en un “limbo administrativo que frustra las ilusiones de la localidad y de toda la provincia”.

Esta iniciativa tendrá su continuación en la presentación de una moción en el pleno de mañana en el que se someterá a la aprobación de los representantes municipales y en el que se insta a ambas administraciones a que “firmen esos convenios que den vía libre al proyecto, con la exigencia de que presenten los proyectos de obras para iniciar la construcción de las primeras infraestructuras del Ceus”.

A su juicio, el problema radica en que “el Gobierno no se fía de la Junta y la Junta no se fía del Gobierno”. Esta situación se agrava ya que la Declaración de Impacto Ambiental vence el próximo mes de octubre, por lo que Cuéllar estimó que “la viabilidad del proyecto depende de la voluntad institucional los acuerdos entre los dos gobiernos para la financiación del mismo y la descatalogación. Es lo único que queda por hacer y casi no hay tiempo para llevarlo a cabo”. Para el alcalde “no se trata de poner nombres y apellidos, sino de conseguir que este proyecto se lleve a efecto y se sortee la situación de desbloqueo que vivimos ahora”.

Cuéllar quiso dejar claro que “ni yo, ni los concejales de Moguer, ni este Ayuntamiento hemos recibido presiones de ningún partido para paralizar este asunto. No se trata de ninguna cuestión ideológica, sino de que las dos administraciones se pongan de acuerdo. Es la desconfianza la que mantiene este proyecto parado, no las luchas partidistas, por lo que ahora, lo único que hay que pedir es que se dejen a un lado y, sobre todo, que no se culpe al hermano menor de las administraciones de algo que se escapa de sus competencias. Es un asunto entre la Junta y el Gobierno. Hay tiempo para llevarlo a cabo y desde el Ayuntamiento no se va a poner ningún obstáculo para que se consiga”.